Directo En directo: Huesca - Sporting de Gijón

En directo: Huesca - Sporting de Gijón

El Sporting busca reivindicarse esta tarde, en horario de sobremesa, con un triunfo a domicilio

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:09

16:18

Cabezazo de Portillo que despeja Yáñez a saque de esquina.

16:18

¡Libra Yáñez al Sporting del primero del Huesca!

16:16

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

16:08

Los jugadores lucirán brazaletes negros en recuerdo de los dos mineros fallecidos el pasado viernes en Cangas del Narcea.

16:01

La otra novedad en la alineación rojiblanca es la presencia de Curbelo en el centro de la zaga. No juega Pablo Vázquez.

16:01

Alineación Huesca

Jiménez, Carrillo, Iñigo Piña, Sergi Enrich, Kortajarena, Pulido, Álvarez, Alonso, Portillo, Dani Ojeda y Sielva.

16:00

Alineación Sporting

Rubén Yáñez; Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera, Smith; Gelabert, Gaspar Campos y Amadou.

16:00

El atacante sufre unas dolencias musculares que no le dejarán participar en el encuentro de esta tarde. No está ni en el banquillo.

15:59

No juega Dubasin

15:59

Hay novedad de última hora en el Sporting.

15:59

El Alcoraz albergará una nueva cita liguera del equipo de Borja Jiménez que quiere volver a ganar después de tres semanas sin hacerlo.

15:58

¡Saludos y bienvenidos a un nuevo partido del Sporting!

