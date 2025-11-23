En directo: Huesca - Sporting de Gijón
El Sporting busca reivindicarse esta tarde, en horario de sobremesa, con un triunfo a domicilio
Gijón
Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:09
16:18
Cabezazo de Portillo que despeja Yáñez a saque de esquina.
16:18
¡Libra Yáñez al Sporting del primero del Huesca!
16:16
Comienza el partido
El balón es para el Sporting.
16:08
Los jugadores lucirán brazaletes negros en recuerdo de los dos mineros fallecidos el pasado viernes en Cangas del Narcea.
16:01
La otra novedad en la alineación rojiblanca es la presencia de Curbelo en el centro de la zaga. No juega Pablo Vázquez.
16:01
Alineación Huesca
Jiménez, Carrillo, Iñigo Piña, Sergi Enrich, Kortajarena, Pulido, Álvarez, Alonso, Portillo, Dani Ojeda y Sielva.
16:00
Alineación Sporting
Rubén Yáñez; Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera, Smith; Gelabert, Gaspar Campos y Amadou.
16:00
El atacante sufre unas dolencias musculares que no le dejarán participar en el encuentro de esta tarde. No está ni en el banquillo.
15:59
No juega Dubasin
15:59
Hay novedad de última hora en el Sporting.
15:59
El Alcoraz albergará una nueva cita liguera del equipo de Borja Jiménez que quiere volver a ganar después de tres semanas sin hacerlo.
15:58
¡Saludos y bienvenidos a un nuevo partido del Sporting!
