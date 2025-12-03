El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Copa del Rey

En directo: Mirandés 0 - 2 Sporting de Gijón

Ocho futbolistas con ficha del filial y el juvenil Alex Diego han viajado a Vitoria para este partido de Copa del Rey

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:50

20:33

Fuera de jugo del Mirandés.

20:30

Llegamos a la media hora del encuentro. Gana el Sporting gracias a los goles de Amadou y Manu Rodríguez.

20:25

Se pasea el balón por la portería del Sporting.

20:24

Disparo de Amadou directamente fuera.

20:24

Saque de esquina para el Sporting.

20:22

Tarjeta amarilla

Para Kevin Vázquez.

20:20

Encarrila mucho el Sporting la eliminatoria en apenas 20 minutos.

20:19

Le queda el balón en el área y la coloca con un sutil golpeo que se cuela lamiendo el poste izquierdo de la portería del Mirandés.

20:18

GOOOLLLLLL DEL SPORTINNGGGG

MANUUU RODRÍGUEZZZZZZZZ

20:17

Centro desde la izquierda del Mirandés que detiene Christian Joel.

20:15

Balón en largo de Pablo Vázquez y de la que se está cayendo al suelo saca la pierna y pilla al meta rival a media salida.

20:14

Gol del Sporting, de Amadou. Mete la pierna para remantar un balón largo de la que se caía al suelo.

20:13

GOOLLLLLL

AMADOUUUUUUUU

20:10

Diez primeros minutos del partido con acercamiento por parte de los dos equipos a las áreas rivales. De momento, sin mucho peligro.

20:08

Falta en ataque de Amadou, que estuvo cerca de sorprender a Juanpa, portero rival.

20:05

Balón dividido que sale Christian Joel, aunque no fue capaz de hacerse con el balón en primera instancia. Luego detuvo el balón.

20:04

¡Casi marca el Mirandés!

20:03

Disparo de Cortés desde lejos, pero lo intenta el colombiano. Detiene el meta.

20:02

Primeros minutos de juego y quiere tener el balón el Sporting.

20:00

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

19:57

¡Estrena el Sporting la tercera equipación! Salen los jugadores al terreno de juego.

19:55

Como era de esperar... las gradas muy vacías en Vitoria, aunque con representación rojiblanca.

19:48

Jugadores calentando ya sobre el terreno de juego. Ultimando los ejercicios de calentamiento antes de recibir las indicaciones de los entrenadores.

19:44

Muchas novedades en el once del Sporting si lo comparamos con los habituales de la Liga.

19:44

Alineación Mirandés

Juanpa, Medrano, Martín, Pica, Varela, Aarón M., Petit, Barea, Marino, El Jebari y Hodei.

19:43

Alineación Sporting

Christian Joel; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Kembo, Álex Diego; Oscar Cortés, Jesús Bernal, Manu Rodríguez, Iker Martínez; Amadou y Caicedo.

19:43

Comienza así el 'stage' del cuadro rojiblanco en tierras vascas. Allí se quedará la expedición hasta el sábado, cuando se dispute el encuentro liguero ante la Real Sociedad B a las 18.30 horas.

19:42

De nuevo el Mirandés se cruza en el camino de Borja Jiménez.

19:42

¡Vuelve el Sporting al escenario del crimen, donde sufrió una de las derrotas más dolorosas de la temporada en la Liga!

19:42

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Mendizorroza.

  Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
