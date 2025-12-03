En directo: Mirandés 0 - 2 Sporting de Gijón
Ocho futbolistas con ficha del filial y el juvenil Alex Diego han viajado a Vitoria para este partido de Copa del Rey
Gijón
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:50
20:33
Fuera de jugo del Mirandés.
20:30
Llegamos a la media hora del encuentro. Gana el Sporting gracias a los goles de Amadou y Manu Rodríguez.
20:25
Se pasea el balón por la portería del Sporting.
20:24
Disparo de Amadou directamente fuera.
20:24
Saque de esquina para el Sporting.
20:22
Tarjeta amarilla
Para Kevin Vázquez.
20:20
Encarrila mucho el Sporting la eliminatoria en apenas 20 minutos.
20:19
Le queda el balón en el área y la coloca con un sutil golpeo que se cuela lamiendo el poste izquierdo de la portería del Mirandés.
20:18
GOOOLLLLLL DEL SPORTINNGGGG
MANUUU RODRÍGUEZZZZZZZZ
20:17
Centro desde la izquierda del Mirandés que detiene Christian Joel.
20:15
Balón en largo de Pablo Vázquez y de la que se está cayendo al suelo saca la pierna y pilla al meta rival a media salida.
20:14
Gol del Sporting, de Amadou. Mete la pierna para remantar un balón largo de la que se caía al suelo.
20:13
GOOLLLLLL
AMADOUUUUUUUU
20:10
Diez primeros minutos del partido con acercamiento por parte de los dos equipos a las áreas rivales. De momento, sin mucho peligro.
20:08
Falta en ataque de Amadou, que estuvo cerca de sorprender a Juanpa, portero rival.
20:05
Balón dividido que sale Christian Joel, aunque no fue capaz de hacerse con el balón en primera instancia. Luego detuvo el balón.
20:04
¡Casi marca el Mirandés!
20:03
Disparo de Cortés desde lejos, pero lo intenta el colombiano. Detiene el meta.
20:02
Primeros minutos de juego y quiere tener el balón el Sporting.
20:00
Comienza el partido
El balón es para el Sporting.
19:57
¡Estrena el Sporting la tercera equipación! Salen los jugadores al terreno de juego.
19:55
Como era de esperar... las gradas muy vacías en Vitoria, aunque con representación rojiblanca.
19:48
Jugadores calentando ya sobre el terreno de juego. Ultimando los ejercicios de calentamiento antes de recibir las indicaciones de los entrenadores.
19:44
Muchas novedades en el once del Sporting si lo comparamos con los habituales de la Liga.
19:44
Alineación Mirandés
Juanpa, Medrano, Martín, Pica, Varela, Aarón M., Petit, Barea, Marino, El Jebari y Hodei.
19:43
Alineación Sporting
Christian Joel; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Kembo, Álex Diego; Oscar Cortés, Jesús Bernal, Manu Rodríguez, Iker Martínez; Amadou y Caicedo.
19:43
Comienza así el 'stage' del cuadro rojiblanco en tierras vascas. Allí se quedará la expedición hasta el sábado, cuando se dispute el encuentro liguero ante la Real Sociedad B a las 18.30 horas.
19:42
De nuevo el Mirandés se cruza en el camino de Borja Jiménez.
19:42
¡Vuelve el Sporting al escenario del crimen, donde sufrió una de las derrotas más dolorosas de la temporada en la Liga!
19:42
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Mendizorroza.
-
