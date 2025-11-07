El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

LaLiga Hypermotion Jornada 13 V07/11 · Árbitro: Rafael Sánchez López

Escudo Club Deportivo Mirandés

Mirandés

20:30h.

0

-

1

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón

Min. 34

  • Jonathan Dubasin (29')

[ALTERNATIVE TEXT]

MIR

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

Tarjeta amarilla Min 18'

Juan Gutiérrez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 27'

Rafael Bauza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 29'

Gol de Jonathan Dubasin

LaLiga Hypermotion | 13ª Jornada

En directo: Mirandés - Sporting de Gijón

Los rojiblancos buscan la victoria y traerse los tres puntos del estadio de Mendizorroza

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:18

21:01

Se cumple la primera media hora del partido y se adelanta el Sporting en el marcador con un penalti... justo.

21:01

GOOOLLLLLLL

Gol de Dubasiiinnnnnnn

Enlace copiado

21:00

Dubasin contra Nikic.

20:58

¡Penalti a favor del Sporting!

20:58

Saque de esquina para el Sporitng.

20:55

¡Vaya parada de Yáñez! Otra que despeja el portero del Sporting.

20:52

Empieza a crecerse el Sporting en el campo. Aparece más en la frontal del área rival.

20:50

Disparo de Cortés, despeja Nikic. La primera del Sporting.

20:43

Camino del primer cuarto de hora del partido. De momento las mejores ocasiones, para los locales.

20:40

Han intentado sorprender a Yáñez con un disparo lejano, pero el meta estaba atento.

20:39

¡Saque de esquina para el Sporting!

20:38

Otro cabezazo del Mirandés, directamente fuera.

20:37

Solo al segundo palo es Pablo Pérez el que cabecea y Yáñez evita el primero de la noche.

20:36

¡La que acaba de salvar Yáñez!

20:34

Primer disparo del partido, una especie de taconazo de Marí. Se fue fuera.

20:33

Centro de Cortés, por la izquierda, que despeja el Mirandés.

20:31

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

Enlace copiado

20:30

Todo listo en Mendizorroza. Juega el Sporting en Vitoria porque Anduva está en obras.

20:25

La Liga no ha dado paso a la tercera equipación del Sporting por no haber tenido registrado el escudo...

20:24

Hoy estrena equipación el Sporting. Juega de amarillo fosforito con pantalón y medias blancas.

20:20

Regresan Corredera y Dubasin al once inicial con la novedad de Cortés en la banda izquierda.

20:19

Alineación Mirandés

Nikic, Martín, Thiago, Aarón, Carlos Fernández, Marí, Pablo Pérez, Postigo, Juan, Bauzay Tamarit.

Enlace copiado

20:19

Alineación Sporting

Rubén Yáñez, Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez, Justin Smith, Álex Corredera, Nacho Martín, Cortés, Dubasin y Gelabert.

Enlace copiado

20:17

Estrena la jornada el Sporting ante el Mirandés.

20:17

¡Muy buenas noches y bienvenidos a Vitoria!

Ver más

Alineación y estadísticas

5-3-2

Alineación

Igor Nikic

portero

Toni Tamarit

defensa

Martín Pascual

defensa

Sergio Postigo

defensa

Juan Gutiérrez

defensa

Pablo Pérez

defensa

Rafel Bauzà

centrocampista

Thiago Helguera

centrocampista

Aarón Martín

centrocampista

Alberto Marí

Delantero

Carlos Fernández

Delantero

Borja Jiménez

4-3-3

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Justin Smith

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Jonathan Dubasin

Delantero

César Gelabert

Delantero

Óscar Cortés

Delantero

Estadísticas

42,4%

SPO

MIR

57,6%

SPO

SPO

0 Goles 1
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
5 Faltas cometidas 4

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Mirandés - Sporting de Gijón

En directo: Mirandés - Sporting de Gijón