En directo: Mirandés - Sporting de Gijón

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 13 V07/11 · Árbitro: Rafael Sánchez López
Mirandés
20:30h.
0
-
1
Sporting
Min. 34
Jonathan Dubasin (29')
MIR
SPO
Tarjeta amarilla Min 18'
Juan Gutiérrez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 27'
Rafael Bauza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 29'
Gol de Jonathan Dubasin
Gijón
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:18
21:01
Se cumple la primera media hora del partido y se adelanta el Sporting en el marcador con un penalti... justo.
21:01
Gol de Dubasiiinnnnnnn
Enlace copiado
21:00
Dubasin contra Nikic.
20:58
¡Penalti a favor del Sporting!
20:58
Saque de esquina para el Sporitng.
20:55
¡Vaya parada de Yáñez! Otra que despeja el portero del Sporting.
20:52
Empieza a crecerse el Sporting en el campo. Aparece más en la frontal del área rival.
20:50
Disparo de Cortés, despeja Nikic. La primera del Sporting.
20:43
Camino del primer cuarto de hora del partido. De momento las mejores ocasiones, para los locales.
20:40
Han intentado sorprender a Yáñez con un disparo lejano, pero el meta estaba atento.
20:39
¡Saque de esquina para el Sporting!
20:38
Otro cabezazo del Mirandés, directamente fuera.
20:37
Solo al segundo palo es Pablo Pérez el que cabecea y Yáñez evita el primero de la noche.
20:36
¡La que acaba de salvar Yáñez!
20:34
Primer disparo del partido, una especie de taconazo de Marí. Se fue fuera.
20:33
Centro de Cortés, por la izquierda, que despeja el Mirandés.
20:31
El balón es para el Sporting.
Enlace copiado
20:30
Todo listo en Mendizorroza. Juega el Sporting en Vitoria porque Anduva está en obras.
20:25
La Liga no ha dado paso a la tercera equipación del Sporting por no haber tenido registrado el escudo...
20:24
Hoy estrena equipación el Sporting. Juega de amarillo fosforito con pantalón y medias blancas.
20:20
Regresan Corredera y Dubasin al once inicial con la novedad de Cortés en la banda izquierda.
20:19
Nikic, Martín, Thiago, Aarón, Carlos Fernández, Marí, Pablo Pérez, Postigo, Juan, Bauzay Tamarit.
Enlace copiado
20:19
Rubén Yáñez, Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez, Justin Smith, Álex Corredera, Nacho Martín, Cortés, Dubasin y Gelabert.
Enlace copiado
20:17
Estrena la jornada el Sporting ante el Mirandés.
20:17
¡Muy buenas noches y bienvenidos a Vitoria!
5-3-2
Igor Nikic
portero
Toni Tamarit
defensa
Martín Pascual
defensa
Sergio Postigo
defensa
Juan Gutiérrez
defensa
Pablo Pérez
defensa
Rafel Bauzà
centrocampista
Thiago Helguera
centrocampista
Aarón Martín
centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
Borja Jiménez
4-3-3
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Álex Corredera
centrocampista
Justin Smith
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Jonathan Dubasin
Delantero
César Gelabert
Delantero
Óscar Cortés
Delantero
42,4%
MIR
57,6%
SPO
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|5
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia