LaLiga Hypermotion Jornada 11 D26/10

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

18:30h.

1

-

0

Zaragoza

Escudo Real Zaragoza

  • Juan Otero (24')

Min. 52

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

ZAR

Gol! Min 24'

Gol de Juan Otero

Paloma Ucha
LaLiga Hypermotion, en vivo

En directo: Real Sporting de Gijón - Real Zaragoza

Borja Jiménez busca la tercera victoria consecutiva del Sporting desde su llegada al banquillo rojiblanco midiéndose al Zaragoza en El Molinón

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:13

19:24

¡Tarjeta roja para Dubasin!

19:23

¡Ojo! Que hay VAR y puede ser roja para Dubasin.

19:22

Dos minutos más sobre el añadido.

19:22

Solo le va a quedar una ventana de cambios al Sporting para la segunda parte.

19:20

Cambio en el Sporitng

Sale Otero

Entra Pablo García



19:20

Pide Otero el cambio y se prepara... ¡Pablo García!

19:18

¡Juan Otero al suelo! Pinchazo del colombiano en una carrera, que se detiene y pide las asistencias.

19:17

Tiempo añadido

¡Cinco minutos!



19:17

Vaya mano del guardameta... salva el empate del Zaragoza en la misma línea.

19:16

¡Vaya parada de Yáñez!

19:16

Pocas cosas suceden sobre el terreno de juego en los instantes finales. Eso es bueno para el Sporting.

19:11

¡A punto de marcar el Zaragoza! No han rematado en el segundo palo por un centímetro.

19:10

Continúa el juego. Diez minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario.

19:09

Pues se queda en el campo. Se preparaba un cambio, pero hay cambio de un jugador de campo.

19:09

Se detiene el partido. Ahora es el guardameta del Zaragoza el que pide el cambio. Juego detenido.

19:06

Cambio en el Sporting

Sale Gaspar Campos

Entra Nacho Martín



19:05

Se prepara Nacho Martín, parece que Gaspar Campos no puede seguir.

19:05

Se cumple la primera media hora de partido, vale el gol de Juan Otero tras un saque de esquina.

19:02

Se reanuda el juego, Gaspar está bien.

19:02

Es atendido Gaspar Campos por una dolencia en su hombro derecho.

19:02

Juego detenido en El Molinón.

18:59

¡Para de Adrián Rodríguez! Vaya jugada de Gaspar Campos... busca el segundo el Sporting.

18:57

¡Ahora lo intentaba Dubasin!

18:56

Cabezazo del colombiano desde el punto de penalti, pone el balón en la esquina.

18:55

GOOOLLL DEL SPORTTINNGGGGG

OTERROOOOOOOO



18:55

Saque de esquina para el Sporting tras un saque de banda de Gelabert.

18:55

Si se anima el Sporting, se anima El Molinón. Pero de momento, el cuadro de Borja Jiménez llega poco al área rival.

18:51

Disparo de Raúl Guti desde dentro del área, que se va alto.

18:49

Saque de esquina para el Sporting. Buen centro de Gaspar Campos, ahora desde la derecha.

18:47

¡Disparo alto de Gaspar Campos!

18:45

¡Fuera de juego de Otero! Cabeceó el delantero un gran pase de Corredera.

18:43

No hay nada. Pero sigue dormido el Sporting y el Zaragoza está encontrando las cosquillas a los rojiblancos.

18:42

Pide penalti el Zaragoza por mano de Guille Rosas.

18:41

Centro desde la derecha que no pudo desviar Yáñez... necesita despertar el Sporting.

18:41

¡Casi marca el Zaragoza! Despeja Guille Rosas el balón.

18:39

Camino de los primeros diez minutos de partido, sin noticias del Sporting en ataque.

18:37

Le dura poco el balón al Sporting, parece que el Zaragoza quiere la posesión.

18:36

Poco pasa en el inicio del partido. No quiere el Zaragoza que despierte El Molinón.

18:34

Falta en ataque del Zaragoza. Visten los maños completamente de negro.

18:31

Comienza el partido

El balón es del Zaragoza.



18:27

Suena el himno en El Molinón para recibir a los dos equipos. Bufandas al cielo en los instantes previos al encuentro. El Sporting quiere la tercera victoria consecutiva para regresar a la zona alta de la clasificación.

18:17

A las 18.30 horas comenzará el undécimo encuentro liguero del Sporting en esta temporada.

18:10

Alineación Zaragoza

A. Rodríguez, Insua, Tachi, Soberón, Raúl Guti, Francho, Pomares, Radovanovic, Aguirregabiria, Valery y Cuenca.



18:10

Repite alineación Borja Jiménez, que le está gustando lo que ve en el terreno de juego, por lo que no toca a ninguno de los once jugadores de inicio.

18:10

Alineación Sporting

Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Justin Smith; Jonathan Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.



18:09

El Sporting recibe al Zaragoza, un rival herido que ocupa la última plaza de la clasificación.

18:08

¡Saludos y bienvenidos a El Molinón!

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Nacho Martín

Sustituto

Pablo García

Sustituto

Rubén Sellés

4-2-3-1

Alineación

Adrián Rodríguez

portero

Martín Aguirregabiria

defensa

Pablo Insua

defensa

Yussif Saidu

Sustituto

Carlos Pomares

defensa

Alberto Rodríguez Baró

centrocampista

Francho Serrano

centrocampista

Marcos Cuenca

centrocampista

José Raúl Gutiérrez Parejo

centrocampista

Valery Fernández

centrocampista

Mario Soberón

Delantero

Estadísticas

44%

ZAR

SPO

56%

ZAR

ZAR

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
5 Faltas cometidas 7

elcomercio En directo: Real Sporting de Gijón - Real Zaragoza

En directo: Real Sporting de Gijón - Real Zaragoza