En directo: Real Sporting de Gijón - Real Zaragoza

LaLiga Hypermotion Jornada 11 D26/10 · Árbitro: Germán Cid Camacho
Sporting
18:30h.
1
-
0
Zaragoza
Juan Otero (24')
Min. 52
SPO
ZAR
Gol! Min 24'
Gol de Juan Otero
Gijón
Domingo, 26 de octubre 2025, 18:13
19:24
¡Tarjeta roja para Dubasin!
19:23
¡Ojo! Que hay VAR y puede ser roja para Dubasin.
19:22
Dos minutos más sobre el añadido.
19:22
Solo le va a quedar una ventana de cambios al Sporting para la segunda parte.
19:20
Sale Otero
Entra Pablo García
19:20
Pide Otero el cambio y se prepara... ¡Pablo García!
19:18
¡Juan Otero al suelo! Pinchazo del colombiano en una carrera, que se detiene y pide las asistencias.
19:17
¡Cinco minutos!
19:17
Vaya mano del guardameta... salva el empate del Zaragoza en la misma línea.
19:16
¡Vaya parada de Yáñez!
19:16
Pocas cosas suceden sobre el terreno de juego en los instantes finales. Eso es bueno para el Sporting.
19:11
¡A punto de marcar el Zaragoza! No han rematado en el segundo palo por un centímetro.
19:10
Continúa el juego. Diez minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario.
19:09
Pues se queda en el campo. Se preparaba un cambio, pero hay cambio de un jugador de campo.
19:09
Se detiene el partido. Ahora es el guardameta del Zaragoza el que pide el cambio. Juego detenido.
19:06
Sale Gaspar Campos
Entra Nacho Martín
19:05
Se prepara Nacho Martín, parece que Gaspar Campos no puede seguir.
19:05
Se cumple la primera media hora de partido, vale el gol de Juan Otero tras un saque de esquina.
19:02
Se reanuda el juego, Gaspar está bien.
19:02
Es atendido Gaspar Campos por una dolencia en su hombro derecho.
19:02
Juego detenido en El Molinón.
18:59
¡Para de Adrián Rodríguez! Vaya jugada de Gaspar Campos... busca el segundo el Sporting.
18:57
¡Ahora lo intentaba Dubasin!
18:56
Cabezazo del colombiano desde el punto de penalti, pone el balón en la esquina.
18:55
OTERROOOOOOOO
18:55
Saque de esquina para el Sporting tras un saque de banda de Gelabert.
18:55
Si se anima el Sporting, se anima El Molinón. Pero de momento, el cuadro de Borja Jiménez llega poco al área rival.
18:51
Disparo de Raúl Guti desde dentro del área, que se va alto.
18:49
Saque de esquina para el Sporting. Buen centro de Gaspar Campos, ahora desde la derecha.
18:47
¡Disparo alto de Gaspar Campos!
18:45
¡Fuera de juego de Otero! Cabeceó el delantero un gran pase de Corredera.
18:43
No hay nada. Pero sigue dormido el Sporting y el Zaragoza está encontrando las cosquillas a los rojiblancos.
18:42
Pide penalti el Zaragoza por mano de Guille Rosas.
18:41
Centro desde la derecha que no pudo desviar Yáñez... necesita despertar el Sporting.
18:41
¡Casi marca el Zaragoza! Despeja Guille Rosas el balón.
18:39
Camino de los primeros diez minutos de partido, sin noticias del Sporting en ataque.
18:37
Le dura poco el balón al Sporting, parece que el Zaragoza quiere la posesión.
18:36
Poco pasa en el inicio del partido. No quiere el Zaragoza que despierte El Molinón.
18:34
Falta en ataque del Zaragoza. Visten los maños completamente de negro.
18:31
El balón es del Zaragoza.
18:27
Suena el himno en El Molinón para recibir a los dos equipos. Bufandas al cielo en los instantes previos al encuentro. El Sporting quiere la tercera victoria consecutiva para regresar a la zona alta de la clasificación.
18:17
A las 18.30 horas comenzará el undécimo encuentro liguero del Sporting en esta temporada.
18:10
A. Rodríguez, Insua, Tachi, Soberón, Raúl Guti, Francho, Pomares, Radovanovic, Aguirregabiria, Valery y Cuenca.
18:10
Repite alineación Borja Jiménez, que le está gustando lo que ve en el terreno de juego, por lo que no toca a ninguno de los once jugadores de inicio.
18:10
Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Justin Smith; Jonathan Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.
18:09
El Sporting recibe al Zaragoza, un rival herido que ocupa la última plaza de la clasificación.
18:08
¡Saludos y bienvenidos a El Molinón!
Borja Jiménez
4-2-3-1
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Nacho Martín
Sustituto
Pablo García
Sustituto
Rubén Sellés
4-2-3-1
Adrián Rodríguez
portero
Martín Aguirregabiria
defensa
Pablo Insua
defensa
Yussif Saidu
Sustituto
Carlos Pomares
defensa
Alberto Rodríguez Baró
centrocampista
Francho Serrano
centrocampista
Marcos Cuenca
centrocampista
José Raúl Gutiérrez Parejo
centrocampista
Valery Fernández
centrocampista
Mario Soberón
Delantero
44%
SPO
56%
ZAR
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|3
|5
|Faltas cometidas
|7
|
