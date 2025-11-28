Directo: Sporting de Gijón - Andorra

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 16 V28/11 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera
Sporting
20:30h.
0
-
0
Andorra
Min. 11
SPO
AND
Gijón
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15
20:41
Disparo de Nacho Martín que se va alto, aplaude El Molinón.
20:39
Centro desde la izquierda de Diego Sánchez que no alcanza a rematar Queipo.
20:38
Intenta reaccionar el Sporting con acciones rápidas y verticales.
20:34
Centro al área del Andorra, que despeja la defensa rojiblanca.
20:33
Saque de esquina para el Andorra.
20:32
Toca el balón el Andorra, al que no le pesa tener la posesión.
20:31
El balón es para el Andorra
20:29
La gran novedad en el once del Sporting es la presencia de Dani Queipo, que no había jugador ni un solo minuto desde que llegó Borja Jiménez al banquillo.
20:27
El Andorra llega al partido sin entrenador. Carles Manso, técnico interino, se sienta esta tarde en el banquillo.
20:26
Salen los jugadores al terreno de juego después de un sentido homenaje a Enzo Ferrero.
20:16
Aron, Gael Alonso, Bomba, Villahermosa, Nieto, Álvaro M., Lautaro, Molina, Carrique, Martí Vilà y Minsu.
20:16
Rubén Yáñez; Guille Rosas, Eric Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Nacho Martín; Gelabert, Queipo, Gaspar Campos y Juan Otero.
20:16
Tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos, que ultiman el calentamiento a falta de un cuarto de hora para que comience el partido.
20:15
El Sporting recibe al Andorra, equipo que suma ocho jornadas sin ganar.
20:15
Bienvenidos a El Molinón donde se inaugura la jornada 16 de la Segunda División.
20:15
¡Saludos y muy buenas tardes!
Borja Jiménez
4-2-3-1
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Eric Curbelo
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Nacho Martín
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Dani Queipo
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
4-3-3
Áron Yaakobishvili
portero
Thomas Carrique
defensa
Gael Alonso
defensa
Marc Bombardó Poyato
defensa
Martí Vilà
defensa
Álvaro Martín
centrocampista
Sergio Molina
centrocampista
Daniel Villahermosa
centrocampista
Manu Nieto
Delantero
Lautaro de León
Delantero
Min-Su Kim
Delantero
52,5%
SPO
47,5%
AND
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
