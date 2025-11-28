El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 16 V28/11 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

20:30h.

0

-

0

Andorra

Escudo FC Andorra

Min. 11

SPO

AND

Liga Hypermotion

Directo: Sporting de Gijón - Andorra

El equipo de Borja Jiménez recibe este viernes al Andorra con la obligación de ganar y con la gran novedad en el once de Dani Queipo

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15

20:41

Disparo de Nacho Martín que se va alto, aplaude El Molinón.

20:39

Centro desde la izquierda de Diego Sánchez que no alcanza a rematar Queipo.

20:38

Intenta reaccionar el Sporting con acciones rápidas y verticales.

20:34

Centro al área del Andorra, que despeja la defensa rojiblanca.

20:33

Saque de esquina para el Andorra.

20:32

Toca el balón el Andorra, al que no le pesa tener la posesión.

20:31

Comienza el partido en El Molinón

El balón es para el Andorra

20:29

La gran novedad en el once del Sporting es la presencia de Dani Queipo, que no había jugador ni un solo minuto desde que llegó Borja Jiménez al banquillo.

20:27

El Andorra llega al partido sin entrenador. Carles Manso, técnico interino, se sienta esta tarde en el banquillo.

20:26

Salen los jugadores al terreno de juego después de un sentido homenaje a Enzo Ferrero.

20:16

Alineación Andorra

Aron, Gael Alonso, Bomba, Villahermosa, Nieto, Álvaro M., Lautaro, Molina, Carrique, Martí Vilà y Minsu.

20:16

Alineación Sporting

Rubén Yáñez; Guille Rosas, Eric Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Nacho Martín; Gelabert, Queipo, Gaspar Campos y Juan Otero.

20:16

Tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos, que ultiman el calentamiento a falta de un cuarto de hora para que comience el partido.

20:15

El Sporting recibe al Andorra, equipo que suma ocho jornadas sin ganar.

20:15

Bienvenidos a El Molinón donde se inaugura la jornada 16 de la Segunda División.

20:15

¡Saludos y muy buenas tardes!

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Eric Curbelo

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Nacho Martín

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Dani Queipo

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

4-3-3

Alineación

Áron Yaakobishvili

portero

Thomas Carrique

defensa

Gael Alonso

defensa

Marc Bombardó Poyato

defensa

Martí Vilà

defensa

Álvaro Martín

centrocampista

Sergio Molina

centrocampista

Daniel Villahermosa

centrocampista

Manu Nieto

Delantero

Lautaro de León

Delantero

Min-Su Kim

Delantero

Estadísticas

52,5%

AND

SPO

47,5%

AND

AND

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Directo: Sporting de Gijón - Andorra

Directo: Sporting de Gijón - Andorra