LaLiga Hypermotion Jornada 14 D16/11 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

16:15h.

Eibar

Escudo Sociedad Deportiva Eibar
SPO

EIB

Amadou, en un partido en El Molinón. Paloma Ucha
Liga Hypermotion

En directo: Sporting de Gijón - Eibar

Los de Borja Jiménez buscan refugiarse en su feudo tras la primera derrota del técnico en el banquillo rojiblanco

Minuto a minuto

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:34

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-3-3

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Jonathan Dubasin

Delantero

César Gelabert

Delantero

Amadou Coundoul

Delantero

Beñat San José

4-4-2

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

Aritz Arambarri

defensa

José Corpas

centrocampista

Aleix Garrido

centrocampista

Sergio Álvarez

centrocampista

Toni Villa

centrocampista

Javi Martón

Delantero

Jon Bautista

Delantero

Estadísticas

0%

EIB

SPO

0%

EIB

EIB

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

