En directo: Sporting de Gijón - Eibar

LaLiga Hypermotion Jornada 14 D16/11 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos
Sporting
16:15h.
Eibar
SPO
EIB
Gijón
Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:34
Borja Jiménez
4-3-3
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Álex Corredera
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Jonathan Dubasin
Delantero
César Gelabert
Delantero
Amadou Coundoul
Delantero
Beñat San José
4-4-2
Jonmi Magunagoitia
portero
Sergio Cubero
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
Aritz Arambarri
defensa
José Corpas
centrocampista
Aleix Garrido
centrocampista
Sergio Álvarez
centrocampista
Toni Villa
centrocampista
Javi Martón
Delantero
Jon Bautista
Delantero
0%
SPO
0%
EIB
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
