En directo: Sporting de Gijón - Las Palmas

LaLiga Hypermotion Jornada 12 D02/11 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan
Sporting
16:15h.
0
-
0
Las Palmas
Min. 0
SPO
LPM
Gijón
Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:16
16:12
Jugadores sobre el terreno de juego, suena el himno del Sporting. ¡Bufandas al cielo!
16:09
Todo listo en el estadio gijonés. A punto de saltar los jugadores al terreno de juego.
16:03
Guille Rosas y Pablo García juegan por delante de los laterales.
16:02
Dinko Horkas, Álex Suárez, Clemente, Sergio Barcia, Iván Gil, Manu Fuster, Loiodice, Amatucci, Viti, Pejiño y Lukovic.
16:02
Rubén Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Guille Rosas, Nacho Martín, Justin Smith, Pablo García; César Gelabert y Amadou.
16:02
Tenemos alineaciones confirmadas y hay varias sorpresas.
16:00
¡Bienvenidos a El Molinón!
15:59
¡Saludos y muy buenas tardes!
Borja Jiménez
4-2-3-1
Rubén Yáñez
portero
Kevin Vázquez
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Guille Rosas
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Pablo García
centrocampista
Amadou Coundoul
Delantero
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Viti Rozada
defensa
Álex Suárez
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
Iván Gil
Delantero
0%
SPO
0%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
