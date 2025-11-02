El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

LaLiga Hypermotion Jornada 12 D02/11 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

16:15h.

0

-

0

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Min. 0

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

Guille Rosas, en un partido del Sporting.
Liga Hypermotion

En directo: Sporting de Gijón - Las Palmas

Borja Jiménez no puede contar con casi la mitad de su once tipo para recibir al segundo clasificado de Segunda en El Molinón

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:16

16:12

Jugadores sobre el terreno de juego, suena el himno del Sporting. ¡Bufandas al cielo!

16:09

Todo listo en el estadio gijonés. A punto de saltar los jugadores al terreno de juego.

16:03

Guille Rosas y Pablo García juegan por delante de los laterales.

16:02

Alineación Las Palmas

Dinko Horkas, Álex Suárez, Clemente, Sergio Barcia, Iván Gil, Manu Fuster, Loiodice, Amatucci, Viti, Pejiño y Lukovic.

Enlace copiado

16:02

Alineación Sporting

Rubén Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Guille Rosas, Nacho Martín, Justin Smith, Pablo García; César Gelabert y Amadou.

Enlace copiado

16:02

Tenemos alineaciones confirmadas y hay varias sorpresas.

16:00

¡Bienvenidos a El Molinón!

15:59

¡Saludos y muy buenas tardes!

Ver más

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Guille Rosas

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Pablo García

centrocampista

Amadou Coundoul

Delantero

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Viti Rozada

defensa

Álex Suárez

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Iván Gil

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

SPO

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Sporting de Gijón - Las Palmas

En directo: Sporting de Gijón - Las Palmas