En directo 'Sporting hoy': el análisis de la victoria ante el Real Sociedad B Un gol de Gelabert en el inicio de la segunda mitad, con un gran ejercicio defensivo, corona un encuentro muy serio del equipo en San Sebastián y termina con la crisis de noviembre

Andrés Maese Gijón Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:03

El Sporting recuperó este sábado la senda de la victoria en la Liga. El Sporting se fue de vació de El Alcoraz este domingo. El triunfo gijonés en Anoeta se aseguró por un buen trabajo defensivo de equipo. Gelabert marca la diferencia a la hora de ver fútbol. Este sábado no hubo mucho, pero con el palentino fue suficiente. Todo esto y mucho más, a análisis en 'Sporting Hoy'.