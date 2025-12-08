El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En directo 'Sporting hoy': el análisis de la victoria ante el Real Sociedad B

En directo 'Sporting hoy': el análisis de la victoria ante el Real Sociedad B

Un gol de Gelabert en el inicio de la segunda mitad, con un gran ejercicio defensivo, corona un encuentro muy serio del equipo en San Sebastián y termina con la crisis de noviembre

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:03

Comenta

El Sporting recuperó este sábado la senda de la victoria en la Liga. El Sporting se fue de vació de El Alcoraz este domingo. El triunfo gijonés en Anoeta se aseguró por un buen trabajo defensivo de equipo. Gelabert marca la diferencia a la hora de ver fútbol. Este sábado no hubo mucho, pero con el palentino fue suficiente. Todo esto y mucho más, a análisis en 'Sporting Hoy'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  9. 9

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  10. 10

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo 'Sporting hoy': el análisis de la victoria ante el Real Sociedad B