«'Djuka' es un jugador extraordinario, espero que siga» Vladimir Vermezovic Exfutbolista del Sporting

«Las maletas de un entrenador siempre están listas. Es difícil entrar en España, pero nunca se sabe». Vladimir Vermezovic (Belgrado, 1963), aquel defensa yugoslavo que jugó en el Sporting en la temporada 1989-1990 y que, ya como entrenador, vivió un exitoso periplo en el Partizán, regresó ayer a Mareo. Tres décadas después, con su hija e Iñaki Eraña como guía, volvió a pisar las instalaciones del conjunto rojiblanco, aprovechando para charlar con su compatriota Djurdjevic.

-¿Hace cuánto no pisaba Gijón?

-29 años. Jugaba en el Sporting entonces. No volví nunca más, solo estos días para ver a mis amigos de Gijón. Mi hija Sarah, además, nació en esta ciudad y quería conocerla.

-¿Y cómo ha visto la ciudad?

-¡Casi no la conozco! Hace 29 años, Gijón parecía más pequeño que ahora. Esto es impresionante. Nuevos edificios... Mareo está muy bonito y El Molinón ha cambiado mucho. Todo es diferente... menos mis amigos. A ver si puedo tomar un café con Iñaki (Eraña), Abelardo, Juanma, Jaime, los Ablanedo y esta gente.

-¿Qué recuerdo tiene de Gijón?

-La temporada que estuve no fue muy buena. Jugamos bien en algunos partidos, pero tuve mala suerte. En el primer amistoso me rompí el brazo y, luego, la mandíbula. En la primera parte de la temporada no jugaba mucho y, al final, me operé de una pubalgia en Oviedo con el doctor De la Fuente. Luego ya me fui.

-Como entrenador ha tenido una trayectoria bastante activa en la Europa del Este...

-En el Partizán de Belgrado, por ejemplo, tuve una buena época. Alcanzamos los cuartos de final de la UEFA y ganamos títulos. También estuve cuatro años en Sudáfrica y ganamos tres copas con el Kaizer Chiefs. No me ha ido mal.

-Conoce a Djurdjevic.

-Jugó en el Partizán y hace dos años fue 'pichichi' en Serbia. Es un jugador extraordinario. Hablé sobre él con mucha gente de Gijón estos días y veo que les gusta mucho. Espero que siga. Le gusta la vida de esta ciudad, la gente y el club. Me parece muy buen jugador para el Sporting. Le vi en varios partidos esta temporada y creo que puede hacer muchas cosas.

-¿Pudo hablar con José Alberto?

-Sí. Es amigo de Iñaki (Eraña). Estuvimos hablando de fútbol. Espero ver pronto al Sporting en Primera y que él tenga suerte. Este equipo tiene que jugar con el Madrid, el Barcelona y los grandes de España.