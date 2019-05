Djurdjevic derrocha autoestima Djurdjevic, entre Juan Rodríguez y Peybernes. / ARNALDO GARCÍA El delantero serbio afirma que la máxima exigencia en la que se encuentra el Sporting por alcanzar el 'play off' «me hace ser mejor futbolista» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 3 mayo 2019, 02:59

En medio de la recta final de la temporada, Uros Djurdjevic muestra su lado más noble. El 'guerrero' que cada fin de semana pelea cada balón como si fuera el último en el campo de batalla resulta ser una persona tímida, pero con una alta autoestima que le lleva a «estar tranquilo» cuando los nervios se encuentran a flor de piel.

La presión añadida tras los dos empate cosechados por el Sporting en las últimas jornadas no hacen pestañear a un delantero que se ha ganado al vestuario y a la afición con su entrega y sacrificio con la camiseta rojiblanca. «Tenemos presión. ¡Claro que la tenemos!», exclama el serbio. «Pero a mí me gusta porque me hace ser mejor futbolista», continúa con un tono suave y un castellano que mejora con el paso de las semanas.

Apenas necesita la ayuda de un traductor para ofrecer su análisis del momento por el que atraviesan tanto él como el equipo. «No me obsesiona el gol», dice un futbolista que no marca desde la victoria del Sporting ante el Granada, cuando firmó la diana más rápida de la historia del club -lo hizo a los diez segundos del pitino inicial-. «No me importa quedarme sin hacer un gol si el equipo consigue la victoria», destaca. El problema llega cuando el cuadro rojiblanco suma dos jornadas sin ganar. Un hecho que ha dejado el 'play off' a cuatro puntos.

La distancia con el sexto clasificado preocupa a un vestuario concienciado con ganar en Mallorca. «Es un gran equipo y en su casa lo ha demostrado, pero nosotros llevamos nueve jornadas sin perder», recuerda el máximo goleador del Sporting, que salvo sorpresa continuará siendo una de las dos referencias ofensivas del equipo en Son Moix.

A Djurdjevic no le asusta ni el próximo rival ni el escenario, que conocerá el domingo por primera vez, y además hace hincapié en que «estamos en nuestro mejor momento y así podemos ganar a cualquier rival».

El ariete tampoco se esconde cuando se alude al choque del domingo. Lo califica como una 'final' y no rehusa darle la importancia que adquiere el duelo a estas alturas de la temporada porque, tal y como asegura el rojiblanco, «no ganar nos dejaría muy lejos del 'play off'. No será una tarea sencilla, pero sí resultará clave para que el equipo siga vivo en la lucha por situarse entre los seis mejores equipos de la Liga cuando esta finalice.