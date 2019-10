Djurdjevic: «La solución no es cambiar de entrenador» Djurdjevic, desolado, tras una oportunidad. / D. ARIENZA El serbio, que al igual que el resto del vestuario, defiende a José Alberto, admite que «pude hacer tres goles» | «Perdimos el norte, nos volvimos locos y tiramos el partido a la basura», se lamenta Diego Mariño ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 13 octubre 2019, 03:32

Apenas tenía palabras para describir sus pensamientos tras el encuentro ante el Alcorcón, pero de lo poco que comentó Djurdjevic sobre la situación en la que se encuentra el Sporting es que «la solución no es cambiar de entrenador». Lo dijo con voz baja y mostrando cierta timidez. Así es el serbio. Todo lo contrario a lo que se ve en el terreno de juego. El delantero no escondió que había sufrido una de sus peores tardes con la camiseta del Sporting porque «pude marcar tres goles, pero no tuve suerte».

Su apoyo a José Alberto no fue el único, ya que minutos más tarde Aitor García subrayó que «no nos queda otra que estar unidos». «Estamos a muerte con el entrenador y entre todos tenemos que sacar esto adelante», dijo. Y agregó sobre la figura del preparador que «la gente que mire a quien quiera, pero nosotros estamos con él».

La explicación de la derrota para el extremo es sencilla. «Jugamos la peor primera parte de toda la temporada», explicó tras la debacle del Sporting ante un Alcorcón que en veinte minutos sentenció el partido.

Precisamente Mariño se refirió al tiempo que transcurrió entre el primer y tercer gol de los madrileños: «Fueron desastrosos, perdimos el norte y nos volvimos locos. Cada uno fue a lo suyo para intentar solucionar los problemas».

No le sentó bien al meta que se dudara del carácter del equipo sobre el terreno de juego e hizo hincapié en que «es absurdo hablar de carácter. ¿Qué es? Aquí hay que tener un plan y ser ordenados. Nos desordenamos, hicimos mal las cosas y fallamos en casa ante nuestra gente».

Varios futbolistas coincidieron en el análisis que expuso José Alberto sobre la situación en la que se encuentra el equipo en el inicio liguero. El preparador aseguró que «todavía estamos en octubre y hay tiempo de sobra». Un mensaje que repitió Mariño con otras palabras: «Que explote todo en octubre creo que es muy precipitado».

También Pablo Pérez habló sobre todo el camino que queda por delante para cambiar la dinámica de resultados. «Sabemos que nos encontramos en la zona baja de la clasificación, pero todavía es pronto para mirar la tabla. Lo único en lo que pensamos es en recomponernos de la derrota sufrida ante el Alcorcón», indicó.

Uno de lo últimos rojiblancos en abandonar el vestuario fue Javi Fuego. El centrocampista se mostró tranquilo. Habló sin sobresaltos y describió el partido desde su punto de vista: «Fue complicado. El marcador fue muy contundente, muy rápido y se nos puso cuesta arriba, pero entiendo la reacción de la afición». Además, señaló que « no jugamos con ansiedad ni con nervios. Lo que decanto el encuentro fueron acciones puntuales que son corregibles. Fallamos todos y tenemos que aprender de los errores».