Djurdjevic suma y sigue desde la llegada de José Alberto

Djurdjevic firmó ayer su tercer gol en seis partidos, dentro de una evolución estadística palpable desde la llegada de José Alberto, que le ha relanzado. En el club hay mucha confianza en las posibilidades del delantero, de 24 años, por el que apostó con fuerza Torrecilla, llegando a romper el Sporting su techo histórico de traspasos, con una inversión superior a los dos millones de euros en el verano. 'Djuka' es el cuarto jugador que más minutos acumula de la plantilla y, tras un inicio muy discutido, ya se ha situación como el segundo máximo goleador tras Carmona, además de contar dos asistencias.

Aunque se había establecido como una prioridad en el mercado invernal la contratación de un delantero, no está tan claro en este punto que el Sporting vaya a pujar por un '9'. Los técnicos están muy satisfechos con la evolución de Uros Djurdjevic, cada día más adaptado, aunque Blackman, por su parte, se haya mostrado con intermitencia. Por otra parte, el mercado no parece ofrecer jugadores de garantías. Al menos en los parámetros económicos en los que se mueve el Sporting, que no se ha decidido a abordar el capítulo de salidas y tiene pendiente la renovación de Babin y el estudio de la situación de Canella.