Sporting Sporting | Doce partidos y dos decisiones Miguel Torrecilla. / A. GARCÍA El club estudiará el futuro de Djukic y Torrecilla de manera independiente, a la espera de ver cómo termina el Sporting JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 3 marzo 2020, 03:12

A falta de dos meses para el cierre del curso regular, el Sporting está rodeado de incertidumbre en la clasificación y en su futura planificación deportiva. La irregular temporada que está firmando el proyecto motiva que el club tenga en estudio todas las posibilidades, sin definirse aún, incluidas las situaciones de Miroslav Djukic y Miguel Torrecilla. Durante estos doce últimos partidos del curso regular, los dos casos se examinarán de manera independiente. Lógicamente, en ese proceso tendrá un peso fundamental la marcha y el rendimiento final del equipo.

La situación del entrenador, por ejemplo, está muy abierta. En el contrato que firmó el pasado mes de diciembre se acordó su renovación por otro año si conseguía enderezar el rumbo del equipo y guiarlo hasta el 'play off'. Por supuesto, si lograba el ascenso a Primera División. En cualquier caso, llegado a este punto, en el Sporting tampoco se descarta su continuidad si finalmente Djukic no alcanzara el objetivo, quedando supeditada esa posibilidad a las sensaciones que transmita el equipo en estos doce partidos que quedan para el final del curso.

Hay moderada satisfacción con la imagen que proyecta el equipo bajo la batuta del serbio, con su propuesta y con su método de trabajo, tomando cierta distancia con los jugadores y elevando el nivel de exigencia en el mensaje y en los entrenamientos. En su contra juega, de momento, esa tendencia irregular en los resultados, especialmente fuera, y alguna decisión que ha chocado a nivel interno, como el descarte de Borja para un partido como el del sábado en el que no se contaba con centrales específicos. Aunque esto se incluye también dentro de su criterio técnico.

Pese a ese trayecto intermitente, el Sporting ha conseguido desahogarse un poco en la clasificación desde su llegada, sumando cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, a cinco puntos del 'play off' y a la misma distancia del descenso.

La situación de Miguel Torrecilla, director deportivo del club en las dos últimas temporadas y media, es distinta. Públicamente se mantiene el periodo de estudio que anunció el presidente Javier Fernández en la junta de accionistas, que valoraba este mes de marzo o abril para tomar una decisión, sin estar descartado en este momento su continuidad ni su salida. El dirigente rojiblanco siempre ha mostrado su gusto por alargar los proyectos todo lo posible y, pese al importante desgaste social que acumula Torrecilla en estas temporadas en Segunda, mantiene parte de su confianza en el salmantino.

Un segundo año sin opciones de 'play off' y una cuarta temporada en Segunda, no obstante, aumentarían la presión exterior sobre el director deportivo y, de paso, las posibilidades de que el Sporting no renovara su contrato. En todo caso, el máximo accionista ha reconocido en reiteradas ocasiones su intención de alargar la estancia de Torrecilla en Gijón, por lo que, tras las correcciones efectuadas con el relevo en el banquillo y la llegada de Murilo, todo apunta a que la decisión se apurará hasta la última fase del calendario. Ya no se marcan plazos y, tomando como referencia la prudencia con la que lleva siempre el consejo estas cuestiones, la decisión, salvo cambio de criterio, se adoptará cuando el proyecto tenga definido su estatus en la clasificación.

Una decisión propia

Otra variable que no está ni mucho menos descartada sería que el propio Torrecilla decidiera su marcha. En el pasado contó con un interés del Espanyol y entre sus deseos de futuro se cuenta el de trabajar algún día en el fútbol inglés. En diciembre, a la conclusión del partido frente al Extremadura y con la destitución de José Alberto, ya puso su cargo a disposición del consejo en una reunión posterior al encuentro. En ese momento, con el mercado invernal a punto de abrirse, los dirigentes descartaron cualquier estudio anticipado de su situación. Ahora tanto en su caso, como en el de Djukic, los dos últimos meses de competición resultarán determinantes. El desenlace marcará el proyecto de futuro y quiénes serán los elegidos para capitanearlo.