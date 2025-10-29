Dubasin evita males mayores en Mieres

Andrés Maese Gijón Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:13 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

Cuando todo el mundo esperaba y se preparaba para la prórroga, Jonathan Dubasin aprovechó un balón en la frontal del área para marcar el único gol que se vio en el Hermano Antuña. Su disparo, tímido y centrado, se le escapó a Javi Moral de las manos. Un error que dejó al Caudal sin un mayor premio ante el Sporting.

En líneas generales, el Sporting fue ligeramente superior a su rival. Si a Caicedo le hubiese dado por marcar una de las tres ocasiones claras que desaprovechó en la primera parte, la eliminatoria hubiese sido más placentera para Borja Jiménez y sus hombres.

El técnico está gafado. Después de conocer que Gaspar Campos y Otero pasan a formar lista en la enfermería, Loum se lesionó en el calentamiento. Otra mala noticia con una consecuencia más que positiva si se analiza el partido de Nico Riestra. El juvenil suplió al centrocampista antes de que comenzara el encuentro, fue la gran sorpresa de la noche en Mieres.

Caudal Javi Moral, Albuquerque, Vicente Antuña, Diego Boza, Kike Fanjul (Delgado, m. 74), Montequín (Claudio, m. 62), Jairo Cárcaba (Oladipupo, m. 62), Borja Rodríguez, Agus Porto, Sergio Ordóñez e Iván Elena (Nacho Velardi, m. 85). 0 - 1 Sporting Iker Venteo, Kevin, Curbelo, Kembo, Carlos Hernández (Pablo García, m. 71), Nico Riestra, Manu Rodríguez, Dani Queipo, Dubasin, Oscar Cortés (Nacho Martín, m. 71) y Jordy Caicedo (Amadou, m. 71). Gol 0-1: m. 90+2, Dubasin.

Árbitro Gorka Etayo. Amonestó en el Caudal a Iván Elena, Ordoñez; y en el Sporting a .

Incidencias partido disputado en el Hermanos Antuña.

Resulta sorprendente que Riestra no haya debutado con el filial rojiblanco. Fue lo más destacado del Sporting en la primera mitad. Aportó verticalidad, regate y velocidad acostado en la banda izquierda. Sin duda, un futbolista a tener en cuenta que ha demostrado tener talento para estar, como poco, en el Sporting Atlético.

Este tipo de eliminatorias suelen servir para que los menos habituales en la Liga muestren su valía. Curbelo y Cortés fueron los que quisieron dejar su huella en el Hermano Antuña. El central estuvo más que correcto. Fue el líder de una línea defensiva en la que Kembo volvió a cometer errores de bulto. Impropios de la categoría. Un mal despeje suyo sirvió en bandeja a Iván Elena lo que pudo ser el gol local, pero el exrojiblanco remató fuera.

La otra nota negativa fue Caicedo. Tuvo tres acciones para marcar, pero no pudo o supo hacerlo. Su titularidad volvió a dejar claro que Jiménez cuenta con él como tercer delantero. Ante la ausencia de Otero el domingo ante Las Palmas, dio descanso a Amadou, que salió en la segunda parte.

El paso de los minutos sirvió para que el Sporting creciera en el terreno de juego, sobre todo en el nivel físico. Jiménez esperó a los últimos veinte minutos para dar entrada a Pablo García, Nacho Martín y Amadou. Ahí el equipo comenzó a mover el balón más rápido y asfixió al Caudal, que buscó un contragolpe que le llevara a la gloria.

Los de Mieres estuvieron cerca de dar la sorpresa con un tanto que no sirvió al marcador. El balón parado igualó las fuerzas durante el encuentro y los locales lo aprovecharon en una falta lejana. El balón terminó dentro de la portería de Iker Venteo, pero fue anulado.

Gracias a que Dubasin no podrá jugar el domingo por sanción, el Sporting pasó de ronda. Jiménez lo mantuvo en el terreno de juego para que liderara el ataque y en la única acción que tuvo, marcó. Su momento es sensacional. Pese a que ha generado dudas su inicio liguero porque no tiene el protagonismo que tuvo el pasado curso, sus números son innegables.

Su tanto sirvió para evitar males mayores. Respiró Borja Jiménez, que ya comentó que la eliminatoria no venía en el mejor momento por el número de lesionados. También respiraron los futbolistas porque evitaron salir sonrojados de Mieres. El objetivo se cumplió, en el último instante, en el último suspiro, pero se logró. Ahora toca pensar cómo hacerle frente a Las Palmas con tantas ausencias.

