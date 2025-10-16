El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dubasin, en un entrenamiento del Sporting. Arnaldo García

Dubasin, jugador del Sporting: «Ahora somos más valientes y se nota cuando presionamos, en eso somos muy buenos»

El extremo reconoce que «en algún partido sé que no estuve a un gran nivel, pero me encuentro bien»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:48

Jonathan Dubasin fue el protagonista del día en el Sporting de Gijón. Tras la sesión matinal completada por el primer equipo, en la que tanto Guille Rosas como Curbelo se ejercitaron al margen, el rojiblanco repasó la actualidad de su equipo.

«La victoria nos hacía mucha falta después de tantas derrotas seguidas y la manera en la que perdíamos los partidos. Volver a ganar, con nuestra gente contra el Racing era algo muy necesario. Fue un victoria de mucho peso», reconoció el futbolista.

Preguntado por Borja Jiménez, Dubasin destacó que «ha tocado pocas cosas. Ahora somos más valientes y se ve en la presión, ahí somos muy buenos. Eso lo tenemos que aprovechar».

Además, explicó sobre el nuevo plan del preparador que «nos da más libertad para poder movernos donde nos sentimos más cómodos y eso es bueno para todos».

Hubo tiempo para hablar de su inicio liguero. «Me encuentro bien, aunque hay algún partido que sé que no estuve a un gran nivel», reconoció. «Siempre intento trabajar y ayudar al equipo en lo que necesita. A veces, dependiendo del estilo de juego, puedo ser más o menos vistoso y algunas veces saldrá mejor y otras peor», explicó.

