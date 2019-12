«La edad para mí solo es un número» El delantero de la Ponferradina Yuri de Souza, con una de las gradas de El Toralín de fondo. / INFOBIERZO Yuri de Souza. Delantero de la Ponferradina «Me encanta El Molinón. El sábado va a ser un partido complicado por la situación que vive el Sporting», afirma el atacante de 37 años JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 4 diciembre 2019, 04:05

«Unos años más sí que quiero jugar. Hasta que el cuerpo aguante», comenta y ríe Yuri de Souza (Maceió, Brasil, 1982), santo y seña de la Ponferradina que llega el sábado a Gijón. Representa una amenaza atípica. Un jugador que hizo carrera en Segunda B, pero que se pone las botas cuando toca Segunda. Nueve goles suma hasta el momento. ¿El secreto a sus 37 años? «Alimentación, descanso y entrenamiento», promete.

-¿Se cuida mucho?

-Sí. Siempre he estado fino, pero hay que cuidarse para estar así: alimentación, descanso, que es muy importante, y entrenamiento. Es lo que hago para estar al mejor nivel.

-No olvida el camino al gol...

-Llevo nueve y estoy contento por volver a Segunda. Tuve unos años complicados en Segunda B, pero quiero seguir dando guerra. El equipo está compitiendo muy bien y vamos a conseguir el objetivo poco a poco.

-¿Pesan los años?

-Para mí es un número. No me preocupo de la edad, sino de estar bien físicamente. Tengo 37, pero intento cuidarme al máximo. Me encuentro muy bien y la experiencia da inteligencia en el campo.

-Es imposible no asociarle con la Ponferradina.

-Bueno, son muchos años, muchos partidos, muchos goles. Me gusta que la gente, cuando piensa en la Ponferradina, piense en mí. Es mi casa. Ojalá siga aquí muchos años. Lo mío con este club fue amor a primera vista.

-Tuvo una infancia movida, ¿no?

-Mi padre jugaba al fútbol y recibió una oferta para ir a Portugal. Yo tenía cinco años. Nos fuimos todos de Brasil para crecer en Portugal. Allí también empezamos a jugar. Más tarde, con 23 años recibí una propuesta para jugar en Pontevedra (se fue con su hermano el jugador Igor de Souza y su primo Charles, delantero del Eibar). Luego, Las Palmas, Ponferrada...

-¿Por qué no ha jugado más años en Segunda?

-Muchos amigos me dicen lo mismo. Siempre he estado a gusto en Ponferrada. Me gustaría haber jugado en Primera, claro, pero no tuve esa suerte. Sé que es complicado, pero a veces el fútbol da sorpresas y ojalá pueda jugar en Primera con la 'Ponfe'. Sería un sueño. No renuncio a ello porque el fútbol siempre da sorpresas y hay esperanza.

-Me han dicho que El Molinón es uno de los campos que más le gustan del fútbol español.

-Me encanta. Me encanta el estadio y cómo se vive el fútbol en El Molinón. Es un campo espectacular, de una gran afición. Ojalá el sábado se vea un gran partido.

-¿Siempre hizo goles?

-Desde pequeño. Mi padre me decía mucho que tenía esa habilidad. No sé... siempre fui marcando. Estoy contento con mis números y ojalá pueda marcar más. Pero también me gustan los delanteros inteligentes, que no solo marcan goles, sino que aportan algo más.

-¿Algún secreto de goleador?

-Además de nacer con ello, personalmente entreno mucho. Está claro que los compañeros ayudan en esa faceta. Uno nace con sus cualidades, pero se mejora con el trabajo.

-Su primo es el delantero Charles. El gol viene de familia...

-Él es un gran delantero. Lo está demostrando en Eibar.

-Los delanteros del Sporting están en crisis.

-Muchos equipos van teniendo algún problema que otro, no solo el Sporting. Vemos al Dépor, Málaga, grandes equipos del fútbol español. Pero sé que de un momento a otro pueden dar la vuelta a eso y mejorar mucho. Sé que el sábado va a ser un partido muy complicado por la situación que vive el Sporting. Será un rival muy difícil porque es un equipo muy fuerte.

-¿Conoce a Djurdjevic?

-No personalmente, la verdad. Le he visto en algún resumen del Sporting, pero no en partidos enteros. Es un buen jugador, pero como muchos otros de los que tiene el Sporting. Igual no está a su mejor nivel, pero este tipo de jugadores pueden cambiar su dinámica en un momento. Igual que el propio Sporting. Creo que es un gran equipo.

-¿Le sorprende la situación del Sporting?

-Tiene una gran plantilla, con una gran afición, y claro que sorprende. Pero el fútbol da sorpresas y, al mismo tiempo, repito, los grandes equipos pueden cambiar una dinámica rápidamente.

-¿Cuál fue su mejor gol?

-Me quedaría con los del ascenso con la 'Ponfe', en el 'play off'. En Segunda hubo goles muy especiales, contra el Betis. Perdíamos 0-1 y remontamos para acabar ganando 4-1. Metí tres. Fue uno de mis mejores partidos.