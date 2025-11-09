El Eibar, próximo rival del Sporting: un equipo con dos caras antagónicas El conjunto vasco es uno de los mejores locales, pero solo ha conseguido un punto de 18 posibles como visitante

José Luis González Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:27

El Eibar, próximo rival del Sporting, ha acabado tres de las últimas cuatro temporadas en puestos de 'play off'. Desde su descenso en 2021, con Gaizka Garitano primero y con Joseba Etxeberria después, el rendimiento del conjunto armero ha sido notable. Solo la pasada campaña, después de la destitución del que fuera leyenda del Athletic de Bilbao, terminó en tierra de nadie. En la presente temporada, con Beñat San José al frente, el equipo no acaba de dar con un modelo de juego que le proporcione el rendimiento de años anteriores.

Lastrado por las lesiones de jugadores importantes, el Eibar solo ha conseguido un punto como visitante de los 18 que ha disputado, seis partidos que se han saldado con un empate y cinco derrotas consecutivas, lo que ha llevado al club a verse más cerca de los puestos de descenso que de los que dan opción a regresar a Primera.

Las cifras que acumula fuera de Ipurua preocupan en la ciudad, más cuando los resultados en su feudo tampoco están siendo los esperados. El Eibar solo ha sido capaz de anotar cuatro goles como visitantes y su portero, Jon Magunagoitia, ha tenido que recoger el balón de las redes de su portería en once ocasiones. La única renta que logró como visitante el conjunto armero fue en la primera jornada de Liga, frente al Málaga, un empate a un tanto después de adelantarse en el marcador. Desde entonces, cuanta sus partidos como visitante por derrotas.

El clavo al que se agarra parte de la afición cuando revisa los números de su equipo es que ha tenido que pasar por algunos campos complicados. El Eibar visitó El Alcoraz y viajó después a Cádiz. Tras el desplazamiento a Ceuta llegaron dos derrotas contundentes, con tres goles encajados en cada una de ellas, ante Las Palmas y Almería. Para encontrar la última victoria de los vascos fuera de su estadio hay que remontarse al 12 de mayo, cuando fue capaz de batir al Granada por 0-2.

Los datos previos favorecen al Sporting, que es el tercer equipo que más puntos logra retener en su campo. El equipo de Borja Jiménez ha disputado siete partidos como local, llevándose a su cuenta trece unidades, las mismas que Almería y Cádiz. Solo el Racing de Santander de José Alberto López, líder de la categoría, acumula más, con quince.

El problema del Eibar con los desplazamientos no es nuevo. En la pasada campaña llegó a sumar siete derrotas como visitante en la etapa en la que Joseba Etxeberria estaba en el banquillo, un lastre que no le permitió pelear por los puestos de privilegio.

A estos datos se suman las lesiones. Beñat San José no ha podido contar con jugadores de peso en varios tramos de la competición, llenando una enfemería de la que entran y salen futbolistas cada semana. Sergio Álvarez, capitán del equipo, se perdió los partidos contra Las Palmas, Leganés y Almería y la pasada semana cayeron Jon Guruzeta y Peru Nolaskain, dos futbolistas llamados a ser importantes en la plantilla.

El partido de El Molinón no será sencillo para el Sporting. El Eibar llega en una situación de necesidad y con la fe de tratar de corregir una dinámica que no le favorece. El conjunto armero tendrá delante a un equipo arropado por la afición y que en su casa acumula dos victorias y un empate muy condicionado por las bajas en sus tres últimos partidos. Su última derrota fue contra el Albacete en la última aparición de Asier Garitano en El Molinón.

