El Sporting se juega el triple en Elche

Con la corneta en la boca, conjurado para cumplir con el reiterativo «ganar, ganar y volver a ganar» de Luis Aragonés, aparca esta tarde el Sporting de José Alberto en el Martínez Valero de Elche (18 horas). Y lo hará con Quini, acrobático por su sempiterna volea, estampado en el frontal de la espectacular camiseta negra que el club ha puesto en circulación para conmemorar los cincuenta años de su debut con el equipo. En el nombre de 'El Brujo'. Más allá del mito, la cita se presenta con el envoltorio de un partido estratégico, importante, con el que se inicia la cuenta atrás a las vacaciones. Una victoria tiene capacidad para acercar al equipo al 'play off' y, esto seguro, confirmar el brutal cambio de ritmo que el entrenador más joven de la categoría ha conseguido imprimir a este proyecto, deprimido y sin solución aparente tras el bombazo recibido en el Carlos Tartiere.

De ahí en adelante, con el relevo en el banquillo, el Sporting ha recuperado crédito en tiempo récord. Ha encadenado dos victorias consecutivas en la Liga, se ha reconciliado con su afición en El Molinón y se ha plantado en los octavos de final de la Copa del Rey. El sorteo del jueves le presentará como una rareza, única en su especie, metiendo codo entre los Primeras. Pero eso será otra batalla, trasladada a enero. La de esta tarde es la que quita el sueño a José Alberto, deseoso de desquitarse de la eliminación del 'play off' de ascenso a Segunda del curso pasado. El Elche, de corte y confección muy similar al de hoy, fue su verdugo en aquel momento. Dejó en la cuneta al filial del Sporting, aunque este le hiciera sudar de lo lindo en aquella eliminatoria.

Después de beberse a morro al Eibar en la Copa y tras dos días de laboratorio y retiro en Alicante, el equipo de José Alberto quiere seguir relacionado con la victoria en Elche entregado a la misma fórmula: un once muy vivo, agresivo en la presión y de respuesta en ataque rápida y vertical. «Vamos a intentar ganar; no podemos pensar en empatar», subrayó el preparador ovetense en la víspera. La filosofía de este nuevo Sporting, a pecho descubierto desde Granada. Y aunque muchos de los meritorios de la Copa cumplieron este jueves, el técnico alistará a su primera unidad para seguir nutriendo el pleno, a la que muy posiblemente empujará a Cristian Salvador, dando palique de nuevo a Nacho Méndez, con el finlandés Robin Lod descabalgado del once. Al menos de inicio.

No ha descartado José Alberto, en todo caso, la posibilidad de asociar a Djurdjevic con Nick Blackman. La idea le ronda por la cabeza desde su llegada, sobre todo con el estirón que pegó el equipo en los dos últimos partidos, en sus tramos finales, con esta sociedad sobre el césped. Para esta tarde, no obstante, se intuye más como una solución para embalar al equipo sobre la marcha, dosificando la artillería y gestionando la longitud de un encuentro que viene con leyenda negra. Han pasado casi 41 años de la primera y única victoria del Sporting en Elche. Quini, presente hoy en la indumentaria del equipo, goleó aquel día, acompañado por Doria. Esa foto en blanco y negro retrata la dificultad estadística del encuentro, en el que José Alberto puede cortar el gafe y, de paso, firmar el mejor arranque de todos los entrenadores que pasaron por el Sporting desde 1979.

Más de la mitad de los goles

En la otra esquina del cuadrilátero, en casa, el Elche de José Rojo 'Pacheta' presenta un comportamiento inestable, combinando ratos de buen fútbol, como en la victoria ante el Málaga o la visita al Tartiere, con descalabros sonoros, como la goleada de hace cinco jornadas en el Ramón de Carranza de Cádiz (5-1). Con el exrojiblanco Xavi Torres en sus filas, conservando la esencia del grupo que subió de Segunda B, el poderío del Elche se concentra en el guineano Sory Kaba, un delantero muy potente y físico, capaz de resolver un partido o de esfumarse del encuentro. Sus siete goles, más de la mitad de los trece que suma el equipo, revelan su importancia en la propuesta de 'Pacheta'. El dúo Peybernes-Babin tendrá que pelotear con el radar permanentemente activo.

Si el Sporting consigue esposarle y vuelve a cantar bingo, el panorama se despejaría enormemente, con la visita del Mallorca en Gijón a la vuelta de la esquina, antes de despedir el año en Lugo. Queda todavía mucha tela que cortar, especialmente con el espíritu que muestra este Sporting de José Alberto, que quiere terminar el día sacando pecho con y por Quini.