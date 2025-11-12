El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Eloy Olaya, con la insignia de oro entre David Guerra y Joaquín Alonso.

Eloy Olaya: «Gracias a mi padre que fue el que me hizo socio del Sporting»

El exfutbolista Eloy Olaya, el más ilustre de los rojiblancos a los que ayer distinguió el club: «Es un motivo de orgullo, alegría y también melancolía»

Iván García

Iván García

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

«Tengo los primeros recuerdos de cuando mi padre me traía a El Molinón, antes incluso de ser socio del Sporting». Confesaba Eloy Olaya este miércoles que sus primeras veces en el estadio sportinguista «fueron haciendo una pequeña trampa: mi padre me llevaba en cuello para que no pagase». El exjugador rojiblanco e internacional por España era ayer uno de los 24 socios que llegaba a la cifra mágica de cincuenta temporadas como socio del club. Antes que delantero y goleador en rojiblanco, Olaya fue y sigue siendo aficionado de su equipo. «Emociona porque ves esas imágenes de Redondo, Churruca, Ferrero... Son mis primeros recuerdos, es muy bonito», reflexionaba ayer tras recoger la insignia que lo acredita como miembro de honor de la familia sportinguista.

Precisamente en un par de semanas se cumplirá otra efeméride. La de su debut, en Copa del Rey ante el Turón. Fue un 28 de noviembre de 1979, con tan solo quince años. «Me acuerdo que estaba en clase, en primero de BUP, y avisaron a la profesora, que tenía que salir de clase. Pensaba que era que me iban a expulsar». Nada más lejos de la realidad. Era su padre, «que venía con la toalla y las botas para subirme a Mareo a entrenar porque me quería el primer equipo». Así comenzaba una prolífica carrera como futbolista que lo llevaría a pasar dos etapas como rojiblanco y otros siete años en el Valencia, siendo internacional en el Mundial de 1986.

«Gracias a mi padre, que en aquel año 1975 fue el que me hizo socio y seguidor del Sporting. Es un motivo de alegría, orgullo, satisfacción y melancolía», profundizaba Olaya desde el terreno de juego que tantos goles le vio marcar. «Uno ya no es joven, pero recibe esta insignia con una gratitud y una satisfacción tremenda», incidía en un día en el que se reconocía a «ese niño que venía al fútbol con mi padre, mi abuelo u mi hermano».

