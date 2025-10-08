El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
Emilio Isierte, el domingo, en la grada de Castalia después del partido del Sporting. J. B.

Emilio Isierte, entrenador y exfutbolista del Sporting y del Castellón

«El Sporting de Gijón está muy por debajo de lo que puede dar con los jugadores que tiene»

«Los futbolistas deben dar un paso al frente. Tienen que darse cuenta de que hay que reaccionar y rendir más»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:58

Aún no se había iniciado la reflexión exprés que llevó a la destitución de Asier Garitano, unas horas más tarde, cuando Emilio Isierte (Tarragona, ... 1963) atendía el domingo a EL COMERCIO en la grada de Castalia. El árbitro acababa de señalar el final del partido, confirmando el naufragio del Sporting de Gijón ante el Castellón. David Guerra, Israel Villaseñor y Joaquín abandonaban en ese preciso instante el palco. Mientras, el que fuera portero del Sporting a comienzos de los años noventa, el héroe de la famosa tanda de penaltis en Estambul contra el Partizán en la Copa de la UEFA, expresaba su preocupación por el momento del equipo.

