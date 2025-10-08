Aún no se había iniciado la reflexión exprés que llevó a la destitución de Asier Garitano, unas horas más tarde, cuando Emilio Isierte (Tarragona, ... 1963) atendía el domingo a EL COMERCIO en la grada de Castalia. El árbitro acababa de señalar el final del partido, confirmando el naufragio del Sporting de Gijón ante el Castellón. David Guerra, Israel Villaseñor y Joaquín abandonaban en ese preciso instante el palco. Mientras, el que fuera portero del Sporting a comienzos de los años noventa, el héroe de la famosa tanda de penaltis en Estambul contra el Partizán en la Copa de la UEFA, expresaba su preocupación por el momento del equipo.

–¿Cómo vio al Sporting?

–Creo que fue bastante inferior al Castellón en la primera parte. Vi a un equipo con muchas dudas en el inicio, muy atrás, demasiado atrás. Mejoró algo en la segunda parte, pero posiblemente también por ir perdiendo. El Castellón fue superior, sobre todo en la primera mitad. Fue el error de su portero (Matthys) lo que dio la opción al Sporting de volver a meterse en el partido. La segunda mitad ya fue algo más igualada, incluso el equipo tuvo alguna opción para el 1-2, pero el Castellón fue superior en líneas generales. Mereció ganar.

–¿Le preocupa el momento del Sporting?

–Lógicamente, sí. Si pregunta al 100% de los profesionales de la categoría por los jugadores que tiene el Sporting, creo que es un equipo que puede perder, como cualquiera, pero tiene potencial suficiente de mediocampo hacia arriba, incluso atrás ha mejorado. Tiene jugadores para estar mucho mejor. Cuando uno coge una racha negativa en esta categoría, eso es muy malo. No la cortas nunca. Pero tienen potencial para salir y estar mejor. Luego sí que estoy un poco decepcionado porque el equipo puede jugar de otra manera, hacer cosas a nivel ofensivo. De mediocampo hacia delante tiene un gran potencial.

–Son cinco derrotas consecutivas...

–En el Castellón estábamos hace poco con ese estado de alarma. Esto es así. Las rachas malas hay que cortarlas rápido. En el próximo partido en casa contra el Racing debe sumar ya de tres y no perder. Cuando te metes abajo todo cuesta mucho más, sobre todo al Sporting, pensando en estar arriba. Es peligroso.

–¿Le ha seguido mucho en este inicio?

–Intento ver los máximos partidos posibles de la categoría. Creo que el inicio fue un detalle de cómo está el Sporting ahora mismo. Vi un equipo bastante temeroso atrás, muy atrás para mí. No es que me haya decepcionado, porque al final el equipo mejoró un poco en la segunda parte, pero creo que el equipo está muy por debajo de lo que puede dar con los jugadores que tiene.

–Garitano quedó en una situación delicada.

–Le conozco. A él y a Pedro (Hernández), su segundo, que lo tuve de jugador en el Castellón. Todos (los técnicos) aceptamos que nos puede pasar esto: es una racha muy mala, el equipo ha pegado un bajón y la cuerda siempre se rompe por el mismo lado. El entrenador tiene que buscar la fórmula para que el equipo reaccione, sí, pero los jugadores también deben dar un paso al frente. Tienen que darse cuenta de que hay que reaccionar y rendir más.

–¿Qué ha sido del héroe de Estambul?

–Sigo trabajando en el mundo del fútbol. Llevo muchos años ya de segundo entrenador de José Luis Oltra. He estado en Catar trabajando, aquí en Castellón... Sigo vinculado al fútbol. Ahora estoy comentando partidos para la radio y en esta ocasión me tocó el Sporting.