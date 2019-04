La encrucijada de 'El Torito' Isma López se dispone a golpear un balón en un partido reciente. / E. C. Isma López, que dejó en el verano el Sporting, sin mucha sintonía con Baraja, se reencuentra el viernes con los rojiblancos J. BARRIO GIJÓN. Martes, 2 abril 2019, 06:38

Pocos futbolistas del Sporting han calado tanto en los últimos tiempos como Isma López (Pamplona, 1990), domiciliado en la ciudad chipriota de Nicosia en la primera parte de esta temporada y en Santa Cruz de Tenerife desde finales de enero. Auguran los que le conocen que el viernes no vivirá una jornada sencilla. Porque en Gijón dejó un trozo muy importante de su vida, llegado como un maduro 'cachorro' del Athletic en 2013 y dejando el Sporting, cinco años después, con un total de 137 partidos disputados, como 'El Torito', apodo que le puso el sportinguismo por su raza en competición y que adoptó el vestuario.

«Si me tiene que decir que elija un partido donde no hacerlo (marcar), sería contra Osasuna, o contra el Sporting, al que le tengo también mucho cariño. Pero ahora me debo a un club que ha apostado muy fuerte por mí y que me ha tratado muy bien desde que pisé la isla», aseguró hace un par de semanas a la Cadena Cope tras liderar la victoria del Tenerife contra Osasuna. Su etapa en el Sporting aún está muy reciente, aunque su salida resultó fría. Acordó su rescisión antes de tiempo -todavía le quedaba un año-. ¿La razón principal? Nunca sintió la confianza de Rubén Baraja, con el que vivió un final de temporada complicado. Tampoco de Torrecilla. Pero fue principalmente la continuidad del entrenador vallisoletano en el proyecto la que aceleró su decisión de cambiar de aires, según cuentan algunos allegados.

Propuestas del extranjero

«A día de hoy, el Sporting es el equipo que más me ha marcado», asegura

Eso no ha emborronado su sentimiento. «A día de hoy, el Sporting es el equipo que más me ha marcado. Al principio, me costó un poco aclimatarme, supongo que como en todos los lados. Al llegar a un sitio nuevo, la gente espera ciertas cosas de uno. Si no tienes la oportunidad de demostrarlas pronto, se pueden volver en tu contra. El primero en Gijón fue un año con dudas, como para todo el equipo. El segundo fue maravilloso, aunque empecé sin jugar», resumió hace poco en el periódico 'El Día' de Tenerife. El volumen de peticiones para entrevista que ha recibido estos días han llevado al club canario a desestimarlas para concentrarlas en una intervención. Hoy saldrá a rueda de prensa.

Relanzado como lateral, donde se ha asentado en el once de José Luis Oltra y desde donde firmó un doblete hace dos jornadas en la victoria ante Osasuna, el equipo de su ciudad, el verano le brindó muchas posibilidades en el extranjero, algo que le tentaba para el futuro. Bélgica, Chipre, Estados Unidos, Polonia... Incluso una propuesta de Osasuna, el único equipo por el que habría seguido en el fútbol español, desechando el resto de las ofertas que tenía en Segunda.

En Pamplona le dejaron entrever que tendría un rol secundario y Ángel Gómez, director deportivo del Omonia Nicosia, que le había tanteado ya en otros momentos de su vida, le persuadió para hacer un viaje más largo. Un exilio temporal. Indiscutible en todo lo que jugó en Chipre, también como lateral zurdo, el Tenerife le presentó una propuesta difícil de rechazar en los últimos días del mercado invernal.

A Santa Cruz de Tenerife se fue, con un contrato por lo que resta de temporada y dos años más. Calentó motores con cuatro partidos entrando desde el banquillo, pero en los tres últimos ya ha sido titular. Amigo personal de Carmona, Mariño, Pablo Pérez y Nacho Méndez, entre otros (toda la generación de 'los guajes' se mantiene en conexión en un chat de 'WhatsApp'), el viernes seguramente se sentirá extraño. Más que cuando se reencontró con el Lugo en 2013, Sandoval le sustituyó y se fue directo al banquillo local.