La entrada a Nacho Martín se diluye por un ‘apagón’ La retransmisión del partido, que no aporta una imagen clara sobre la polémica falta de Yeremay, no deja margen para analizar la acción

J. BARRIO GIJÓN. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Sporting busca pasar página de la derrota de Riazor y, también, de la polémica entrada de Yeremay, buque insignia del Dépor, a Nacho Martín. El mediocentro será sometido a un chequeo en estas próximas horas para descartar una lesión de gravedad en su tobillo izquierdo. En Riazor, tras una primera exploración, el diagnóstico apuntaba a un esguince, pero faltaba la confirmación. El noreñense también se fue de La Coruña con la rozadura en la piel de al menos un taco en una zona por debajo de la rodilla, a la altura del gemelo, producto de la misma acción.

En el vestuario había cierta sorpresa, malestar y confusión por la nula calidad de las imágenes que hubo para enjuiciar de forma certera la polémica jugada, en la que se ve a Yeremay, en el minuto 53 del partido, lanzándose al suelo para derribar y cortar una arrancada del canterano.

La falta, señalada por el árbitro, terminó con Nacho tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor. Después de varios minutos, se marchó lesionado, ayudado por médicos y auxiliares. La lejana imagen de la retransmisión en directo, sin ninguna repetición clara, impide concretar el nivel de peligrosidad de la entrada que realizó el canario, amonestado con amarilla. Esto, por un lado, limita las posibilidades de solicitar alguna explicación al Comité Técnico de Árbitros. Por otro, evidencia la gran influencia de una retransmisión televisiva irregular.

El mediocentro está pendiente de una prueba para confirmar que sufre un esguince y descartar otro tipo de lesión

El colegiado zaragozano Carlos Muñiz no consideró la roja. Sostuvo ante las quejas de los futbolistas del Sporting que la acción no tenía la «intensidad suficiente» como para expulsar a Yeremay, aunque la lesión de Nacho y la marca de los tacos no casan con la apreciación. En el acta se limitó a señalar que había amonestado al canario por «derribar a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria».

Cambio de proveedor

Pero más allá del criterio arbitral, sin la aparición del VAR, en la expedición sorprendía la ausencia de imágenes claras para peritar una acción que fue relevante en el desarrollo del encuentro, que el Sporting terminó perdiendo en el minuto 88. Las retransmisiones televisivas de este inicio de temporada, tras el cambio de proveedor y la salida de ‘Mediapro’, están registrando críticas por distintas cuestiones, como sucedió en la jugada en la que se vio inmerso Nacho.

Garitano, mientras, perderá, salvo sorpresa, al canterano, uno de sus jugadores más en forma. Lo más probable es que no esté para el partido del domingo frente al Burgos (El Molinón, 18.30 horas). Si sufre un esguince leve, Nacho apunta a estar de baja entre una y tres semanas, con lo que el técnico se vería obligado a buscar soluciones en Mbemba, su relevo en Riazor, o en Justin Smith, mediocentro que está adoptando el rol de Gelabert en los finales de partido. A Loum, con una pequeña rotura, no se le espera esta semana y posiblemente tampoco en el desplazamiento a Almería de la próxima.