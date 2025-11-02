El entrenador del Sporting de Gijón: «No encajar goles debe ser nuestra seña de identidad» «Queríamos ganar porque jugábamos ante nuestra gente, pero no estuvimos acertados», reconoce Borja Jiménez a la hora de valorar el empate

Andrés Maese Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:23

Borja Jiménez se mostró muy satisfecho con el partido completado por sus futbolistas y con el punto sumado ante Las Palmas. Este domingo, tras el pitido final, no pudo ser más claro: «El empate ante Las Palmas es el que más valoro de todos».

Para el preparador, haber sumado ante «un gran rival» es destacable. «Me quedo con el esfuerzo general, es cierto que tenemos un muy buen portero y que hizo una gran parada, pero dejar la portería sin encajar un gol tiene que ser nuestra seña de identidad», explicó sobre el Sporting que aspira a construir.

El Molinón vio por momentos una línea de seis defensas. Sobre todo en la primera parte. «Queríamos ganar porque jugábamos con nuestra gente y nos lo dejamos todo», apuntó. «Ahora tenemos ese desazón de no haber ganado, pero el esfuerzo fue muy grande en una semana con tres partidos», destacó sobre lo logrado ante Las Palmas; un equipo que no ha perdido a domicilio.

La alineación sorprendió con el doble lateral tanto en el costado diestro como en el izquierdo. «Buscábamos tener con Gelabert y Pablo García transiciones por fuera», se justificó. También se refirió a la inclusión en el equipo de Kevin Vázquez. «Nos daba la posibilidad de defender con cuatro, situar a Guille por delante y tener velocidad también por la banda», continuó.

Además, subrayó sobre su idea de partido que «quisimos tener diferentes sistemas sobre el terreno de juego. Queríamos versatilidad». Lo logró con diferentes dibujos que obligó a Las Palmas a buscar espacios donde apenas había.

Jiménez tan solo ordenó dos cambios. Volvió a exprimir a sus jugadores. Uno de las permutas fue la de Kevin Vázquez, que pidió la sustitución: «Igual perdemos a Kevin para la próxima semana por lesión, pero recuperamos a los sancionados y parece que también a Gaspar».

El planteamiento del cuerpo técnico salió bien porque se consiguió el objetivo de seguir sumando. «Si estamos acertados tenemos que intentar ganar y si no lo estamos pues hay que buscar no perder», explicó a la hora de analizar el resultado final.

Hubo tiempo para hablar del ambiente vivido en El Molinón. «Necesitábamos que el sportinguismo se sintiera representado con su equipo. Darlo todo en el campo es clave», expuso.

Tanto para él como para el resto de su cuerpo técnico, «el aficionado está viendo partidos en los que se siente identificado y eso es muy positivo», apuntó.

Antes de abandonar la sala de prensa volvió a recordar su principal idea de juego. «Habrá días que no estemos acertados y otros en los que nos costará más, pero el esfuerzo no se negocia», concluyó.