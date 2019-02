«No entrenamos en El Molinón porque necesita cuidados» Sábado, 23 febrero 2019, 02:57

En medio del análisis de la actualidad rojiblanca, José Alberto López explicó los motivos que le llevan a no poder trabajar en El Molinón como así lo hizo temporadas anteriores el primer equipo del Sporting. No es nuevo, que los rojiblancos no pisen el césped del estadio gijonés. Esta temporada ni Rubén Baraja ni José Alberto han podido utilizar El Molinón para ensayar jugadas de estrategia o para dirigir entrenamientos a puerta cerrada.

El principal motivo es que «El Molinón no está en su mejor momento y necesita cuidados», aseguró el técnico. «Nos gustaría trabajar allí un día a la semana, pero ahora es mejor dejarlo. El área de la Tribuna Sur es la que más cuidado necesita», añadió José Alberto, que espera que con la llegada del calor y el buen tiempo mejore el estado del césped.