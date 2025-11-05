«Siento pena porque estábamos muy a gusto en el Sporting y en Gijón», resume Asier Garitano (Vergara, País Vasco, 1969). El técnico guipuzcoano rompe ... su silencio en una entrevista con EL COMERCIO en Gijón, donde mantiene su residencia de forma temporal hasta completar su traslado a Alicante. Curiosamente, este miércoles se cumple un mes exacto desde que fuera destituido como entrenador del Real Sporting de Gijón tras la derrota en Castellón, que alargó la crisis de resultados a cinco derrotas consecutivas en las que se mezclaron partidos tan extraños como el de Almería, incluso la remontada del Albacete en El Molinón tras ir ganando 3-0, con otros. «En Castalia no estuvimos bien», asume el preparador, que se despide «agradecido y orgulloso de haber entrenado al Sporting». Y sin «rencores».

-¿Cómo se encuentra?

-Bien. La verdad es que un poco aburrido (risas). Por lo demás estoy bien. Al principio, la primera semana, después de la destitución, estuve un poco fastidiadillo. Pero luego volví un poco a la normalidad. Es parte de todo esto. A todos nos dio una pena grande porque estábamos muy contentos de estar en el Sporting, del grupo de trabajo que teníamos dentro, de los jugadores, de los empleados, de la afición, por lo que nos transmitía en la calle... Te da mucha pena por eso, pero esto es parte del fútbol.

-¿Vive todavía en Gijón?

-Sí. Venía ya desde los dos meses de la temporada pasada, que estuve solo. Después llegaron mi mujer y mi hijo, que estaba en la Universidad de Oviedo, con la idea de quedarnos. Pero suceden estas cosas y te trastocan un poco. Hemos estado ahora una semana con muchos cambios. Mi hijo se ha ido también a Madrid. Vino porque estaban los padres (sonríe). Pero sin tener trabajo, pues ahora nos toca hacer mudanza y nos trasladaremos a Alicante, que tenemos la casa allí.

-¿Guarda rencor hacia alguien?

-No. Ya lo dijimos. Es una pena porque creíamos que después de lo difícil que fue la temporada pasada y que, además, sentía que el equipo estaba haciendo las cosas bien... Quitando ese último partido contra el Castellón, el equipo era reconocible y estaba compitiendo bien. El día a día también era muy bueno. No teníamos quejas de nada. No lo esperaba (la destitución), es verdad, y fastidia un poco más. Pero creo que hay que tomarse las cosas con naturalidad y analizar las cosas para lo que pueda venir luego.

-¿Mantiene buena relación con el club?

-Sí, bien. Lo que tuve comentar ya se lo dije a ellos, pero sin ningún problema.

-Vivió un inicio de temporada de lo más extremo: de las tres victorias consecutivas a las cinco derrotas consecutivas, con partidos muy extraños, como el de Almería y el que perdieron contra el Albacete.

-Tuvimos un arranque bueno en cuanto a resultados, compitiendo bien... Igual sacamos más de lo que merecimos en esos tres partidos y, luego, en los otros cinco, quizá no sacamos nada cuando merecíamos bastante más. Creo que nos hizo mucho daño a todos el partido contra el Albacete. De cómo estábamos jugando, de ir 3-0, con posibilidad de hacer el cuarto. De haber ganado rompíamos, además, una mala racha de resultados y el equipo habría estado en 'play off' al terminar ese partido. Pero no fue así. Y ese mazazo, a nivel mental, para cualquiera de los que estuvimos en El Molinón, fue duro e inesperado. Eso nos costó para el siguiente partido.

-La visita a Castellón...

-Creo que todavía estábamos pensando en lo anterior. Eso pasa y en esta categoría vemos que cualquier equipo va a tener sus momentos de dificultad. Nosotros los tuvimos ahí. Pero si hacemos un análisis del equipo, creo que fue competitivo en cada uno de los partidos, quitando, repito, el último. Con los datos que manejábamos con respecto a otros equipos de la Liga, este Sporting estaba de mitad de la tabla para arriba. Eso nos mostraba que estábamos haciendo las cosas bien, pero en el fútbol lo más importante son los resultados y en ese momento no fueron buenos y se tomó esa decisión.

-¿Haría algo de manera diferente si pudiera volver atrás?

-(Pensativo). Creo que no. Hemos hecho todo desde el convencimiento y creo que el equipo asimiló bien las cosas. Sabíamos hacia dónde queríamos llevar los partidos para intentar sacarlos adelante. Ahora veo al equipo y creo que es lo mismo, pero con bastante más efectividad, que es lo importante en el fútbol. Teníamos datos muy buenos en cada uno de los partidos, como le decía antes, aunque tampoco les haga mucho caso (a los datos), pero nos hacía falta ser más efectivos en momentos puntuales. No lo fuimos y el fútbol no deja de ser un juego.

-¿Ha tenido ocasión de hablar con Borja Jiménez?

-No, no tuvimos oportunidad. Él sabe que estoy aquí y tiene conocimiento de todo esto. Solo quiero desearle a él y a todo el mundo que las cosas vayan bien. La verdad es que hemos estado a gusto con el factor humano y no me sale otra cosa que desearle al Sporting que todo vaya bien, que consiga los objetivos, que suba y aprovechar esta entrevista para despedirme de esta gente... No me suele gustar hablar mucho en estas situaciones, pero, ya que estamos aquí, sí me gustaría despedirme de la gente y de todos ustedes. El trato ha sido muy bueno. No tengo ningún 'pero'. No tengo ninguna queja. La gente ha sido cercana, cariñosa. ¡Me han dado las gracias por haber estado aquí! Algo que me da hasta corte (risas). Hoy estoy aquí con la peña Isma también, que se han portado maravillosamente bien con nosotros, y estoy muy agradecido. Me emociona.

«No he ido a El Molinón porque me siento un poco extraño, pero he visto al equipo. Es reconocible, un poco en la misma línea. Ha tenido efectividad», observa

-¿Le da pena?

-Mucha. Las destituciones siempre son complicadas, pero según donde sean, más. El día a día aquí era muy bueno. Ir a Mareo, encontrarme a las chicas de la oficina, la de la lavandería, la de la cocina, los utilleros, los médicos... Todo esto me hacía sentir bien, tranquilo y contento de ir cada día. El ambiente era francamente bueno con independencia de si ganas o pierdes. Si ganas, claro, es todo más sencillo. El ambiente del Sporting ha sido fantástico.

-Llegó en una coyuntura muy complicada... ¿Tuvo siempre tan claro aceptar la propuesta del Sporting?

-Era el Sporting, un reto muy chulo. Es el Sporting y yo, que soy muy de fútbol, no le puedo decir que no. Luego, cuando vine y vi la situación, me dije: «¡Ostras, esto está complicado!» (Risas). Podíamos pasar a la historia (un descenso). No podía ser. Nos salvamos bien y, además, tuvimos, tanto el año pasado como este, un muy buen grupo. Estábamos convencidos de que íbamos a hacer una buena temporada este año. Por desgracia, de donde veníamos y, de pronto, en la octava jornada... En la séptima, ganando ese famoso partido en casa contra el Albacete, estaríamos cuartos o quintos, pero llega el siguiente, pasa todo eso y, de repente, te ves en la calle. No es sencillo, no es sencillo. Pero pasa y, como dice todo el mundo, es fútbol. Fastidió mucho, sí. Me ocurrió algo parecido en Vitoria, con el Alavés. Son sitios...

-¿En los que usted se veía mucho tiempo?

-Más que eso, le diría que son sitios en los que puedes hacer las cosas bien. Estábamos convencidos de eso y lo que teníamos alrededor nos hacía ver que se creía en nosotros y eso es importante.

-¿Ha visto al equipo en este último mes?

-Sí, les he visto.

-¿Ha ido a El Molinón?

-No he ido al estadio porque me siento un poco extraño, pero les he visto y los veré. Seguramente, más adelante, cuando vayan fuera de casa. Creo que es un equipo muy reconocible. Es un poco la misma línea. Ha tenido efectividad y, hasta la fecha, ha tenido situaciones a favor, que es importante, como ponerse por delante en los marcadores. Es verdad que hay secuencias en las que teníamos que mejorar, que nos sucedieron en esa fase de derrotas, pero creo que en estos cuatro partidos las han solucionado muy bien. Han corregido muchas cosas. Por lo demás, estoy viendo un equipo muy parecido. Están sacando buenos resultados y ojalá sigan en esa dinámica porque el Sporting y su afición merecen que el equipo esté ahí arriba.