El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Asier Garitano, este miércoles, posando para EL COMERCIO en Gijón. J. B.

Asier Garitano

Exentrenador del Sporting
«No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»

«No guardo rencor a nadie. No esperaba la destitución y fastidia un poco, pero hay que tomarse las cosas con naturalidad», asegura el técnico vasco, que, un mes exacto después de su salida, rompe su silencio en una entrevista en exclusiva con EL COMERCIO

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

«Siento pena porque estábamos muy a gusto en el Sporting y en Gijón», resume Asier Garitano (Vergara, País Vasco, 1969). El técnico guipuzcoano rompe ... su silencio en una entrevista con EL COMERCIO en Gijón, donde mantiene su residencia de forma temporal hasta completar su traslado a Alicante. Curiosamente, este miércoles se cumple un mes exacto desde que fuera destituido como entrenador del Real Sporting de Gijón tras la derrota en Castellón, que alargó la crisis de resultados a cinco derrotas consecutivas en las que se mezclaron partidos tan extraños como el de Almería, incluso la remontada del Albacete en El Molinón tras ir ganando 3-0, con otros. «En Castalia no estuvimos bien», asume el preparador, que se despide «agradecido y orgulloso de haber entrenado al Sporting». Y sin «rencores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  4. 4 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»

«No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»