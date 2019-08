«Espero que no me rapen el pelo, pero me harán alguna novatada» El centrocampista, sentado en las gradas del campo número uno de Mareo. / ARNALDO GARCÍA A. MAESE GIJÓN. Martes, 6 agosto 2019, 03:48

Pese a ser el fichaje más caro en la historia del Sporting y conocer la casa a la perfección, Manu García no se librará de las novatadas que los veteranos realizan a los recién llegados al vestuario. Por el momento se ha librado, aunque no será por mucho tiempo.

-A José Gragera le han rapado la cabeza al cero. ¿Teme por su pelo?

-Vamos a ver (sonríe), por lo que tengo entendido eso se lo hacen a los jugadores del filial y que yo sepa no lo soy. Espero que no me rapen el pelo, pero seguro que me harán alguna novatada.

-¿Reina un buen ambiente en el vestuario?

-Es algo que me llama la atención. No es fácil encontrar un vestuario con este tipo de ambiente.

-Tiene a muchos amigos en la plantilla. ¿También lo ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de volver?

-Sin duda. Nacho y yo siempre jugábamos juntos en las categorías inferiores. Vernos ahora en el primer equipo es una satisfacción enorme. Los que nacimos en 1998 siempre hemos mantenido el contacto. Cuando volvía de vacaciones quedábamos para vernos.

-Se ha hablado mucho de esa generación de jugadores. ¿Les ha llegado su turno?

-Ojalá sea así. Hay gente muy buena tanto en la plantilla como en el filial. Desde pequeños soñamos con lo que estamos viviendo ahora, espero que todo salga como esperamos por el bien de todos.

-¿Podemos decir que vuelven los 'guajes'?

-Aquel equipo fue increíble. Parece que vamos camino de confeccionar un grupo similar con gente de casa y fichajes que aporten su fútbol en el campo. Firmaba que acabara la temporada igual.

-No es un guaje, pero todo hace indicar que este año compartirá el centro del campo con Javi Fuego. ¿Qué tal se lleva con él?

-Todavía no se sabe quiénes van a jugar y quiénes no, pero la relación con Javi me recuerda a cuando estaba en el Manchester City. Son jugadores a los que tienes que estar analizando todo el día porque todo lo que hace te va a servir para aprender.

-¿Se considera uno de los líderes del vestuario?

-Para nada, en algunas cosas soy un novato y en otras un futbolista más del equipo.