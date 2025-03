Esprint hacia la tranquilidad

Rubén Albés está empeñado en alcanzar los puestos de acceso al 'play off' de ascenso. Todo depende de lo que sea capaz de hacer ... el Sporting ante el Albacete. Es el primer objetivo del técnico para volver a ilusionar al sportinguismo.

Después de seis empates consecutivos, los rojiblancos buscan romper esa racha y recuperar el terreno perdido en la clasificación. Para el entrenador del Sporting, ganar esta tarde (16.15 horas) significaría apuntar a los puestos altos de la clasificación a pesar de la diferencia que acumulan los rojiblancos con los aspirantes a terminar entre los seis primeros puestos.

Al técnico se le cayó Gaspar Campos a última hora. El canterano sufre unas molestias musculares en el cuádriceps izquierdo y el cuerpo técnico ha preferido no arriesgar para poder contar con él la próxima semana. La ausencia del rojiblanco le impedirá repetir el once inicial que utilizó el pasado fin de semana en Córdoba.

Su lugar lo ocupará Nacho Méndez, que vuelve tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. No parece que sea la única novedad en el once que prepara el gallego para medirse a su exequipo.

Rubén Albés recupera también para el envite a Lander Olaetxea. Jugará con máscara tras el choque fortuito que sufrió en el rostro durante un entrenamiento. El hombre de confianza del entrenador regresa tras varias semanas ausente. No está muy claro que juegue de inicio pero es tan alto el grado de confianza del técnico en el vasco que no puede sorprender a nadie su inclusión en el equipo de partida.

La incógnita del posible equipo que esta tarde utilizará Albés sobre el terreno de juego está en la medular. Carlos Dotor se ha ganado a pulso ser titular. En Córdoba cambió el partido tras el descanso con su entrada al campo y además marcó el tanto del empate.

Su posible titularidad, y los regresos de Olaetxea y Méndez podrían dejar en un segundo plano a Nacho Martín y Gelabert, aunque no se descarta que esté pueda actuar más adelantado que en los últimos partidos, donde tuvo que hacer más trabajo defensivo por exigencias del guion.

La lógica invita a pensar que Albés volverá apostar por el tridente Olaetxea, Méndez y Gelabert, pero en las pasadas jornadas ha realizado variaciones impredecibles para 'agitar el árbol', tal y como aseguró el viernes.

Si el preparador mantiene su idea de situar a Diego Sánchez en el lateral izquierdo, la línea defensiva será la misma con Maras y Pier en el centro y con Guille Rosas en el costado diestro. Junto a Yáñez intentarán no encajar goles para rentabilizar los escasos tantos que genera el equipo en esta segunda vuelta.

Esta tarde la asignatura del gol será para Dubasin, Juan Otero y Nico Serrano. Entre los tres buscarán las cosquillas de un Albacete tan irregular como el Sporting en la presente temporada. Tan solo le separa un punto de los rojiblancos, pero la pasada semana lograron vencer al Málaga en un duelo en el que terminaron expulsados Kofane y Pacheco, que en principio no jugarán. Kofane seguro, pero Pacheco tiene alguna opción por el recurso presentado por los manchegos.

El futbolista viajó ayer con el equipo a Gijón y espera que el TAD le anule la sanción para poder participar esta tarde. De ser así, será titular. Además, Alberto González recupera a Higinio Marín, Jaume Costa y Rai Marchan para la cita en El Molinón.

Vuelta de tuerca

Precisamente en el estadio gijonés es donde quiere darle una vuelta más de tuerca Albés a su equipo. El viernes fue claro y consciso; quiere más rendimiento sobre el terreno de juego porque lo visto hasta ahora no da para luchar por el 'play off'.

Sin embargo, los puestos de privilegio no son, por el momento, descartados por el entrenador del Sporting. Quiere seguir intentándolo y confía en que una victoria sirva para que el equipo vuelva a coger la confianza que perdió allá por el mes de diciembre. Desde entonces los rojiblancos no han vuelto a ser los mismos.

El sportinguismo volverá a rugir en su casa. De eso tampoco tiene dudas Albés, que entendería un enfado mayúsculo si no se vence al Albacete. Asume que los tres puntos destensionaría a un vestuario al que le pesa llevar seis semanas sin ganar. Los puntos son más necesarios que nunca para intentar salir del atolladero.

La solidez defensiva y el acierto en el gol serán las claves. Como es de esperar en el fútbol, las áreas son decisivas. Y ahí el Sporting está fallando. Una buena actuación colectiva es esencial y más jugando en Gijón.

Pese a que el 'play off' de ascenso parece un imposible, el cuerpo técnico no quiere dejar pasar cualquier mínima opción de reengancharse. Si existe, ganar al Albacete es el primer paso. Para el resto no queda otra que esperar. De momento, los rojiblancos pueden respirar aliviados después de que el Eldense se quedara sin puntuar ayer en Elche ante el cuadro de Eder Sarabia. El Sporting, con ese resultado, se mide al Albacete con seis puntos de diferencia con los puestos de descenso y no debería desaprovechar la ocasión de dejar sentenciada la salvación.

No quedar anestesiados por los seis empates consecutivos es el primer objetivo a cumplir. No hay mejor remedio que El Molinón. O al menos, así debería de ser.