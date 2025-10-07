Un recorrido de 117 años por El Molinón Los periodistas José María Ceinos y José Luis Rubiera presentan un libro, empapado de pasión y rigurosidad, sobre el estadio más antiguo de España

Eduardo Alonso Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 06:26 Comenta Compartir

El Molinón, como tal, no tiene un DNI que detalle su edad. Pero un repaso a la hemeroteca de EL COMERCIO depara las primeras referencias en el 20 de mayo de 1908. En concreto a un 'match de football' entre los equipos de las sociedad La Bella Sportiva y El Balón –el Sporting no jugó en él como anfitrión hasta 1915, aunque sí lo hizo antes como visitante–. En cualquier caso, sus, al menos, 117 años le sitúan como el decano de todos los recintos futbolísticos del país. Y por amplia diferencia. Ni San Mamés (1913), Mestalla (1923), El Madrigal (1923)...

«Es posiblemente que se jugara algún partido incluso antes de esa fecha. Pero no está constatado y, como no lo está, nos tenemos que ceñirnos a aquello que, de alguna forma, pudimos dejar demostrado», puntualizó José Luis Rubiera, jefe de Comunicación durante 25 años del Sporting, autor, junto al también periodista José María Ceinos, del libro 'Estadio Municipal El Molinón, historia del campo decano del fútbol español'.

220 páginas que trazan el nacimiento, evolución y esencia de un estadio salpicadas de nombres, fechas, grandes relatos y pequeñas anécdotas. Pocas construcciones pueden presumir de haber acompañado a una ciudad durante 117 años. Porque el estadio más antiguo de España en uso continuado es ahora protagonista de un nuevo libro que ofrece un viaje cronológico y visual por los momentos clave que han marcado al recinto gijonés desde sus orígenes en 1908 hasta la actualidad.

Todo ello hizo que el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón se envolviera, en la mañana del lunes, de un ambiente que destilaba sportinguismo. La ocasión lo requería y también el escenario lo exigía para presentar en papel la historia completa de la instalación deportiva. El club, la afición y la ciudad, a través de sus nombres propios, se volcaron. El Consistorio cedió el hueco que se merece a la presentación de un libro que recoge el corazón de la ciudad. Y ese corazón tiene nombre propio: El Molinón. El segundo teniente de Alcaldesa, Jesús Martínez Salvador; el presidente de Divertia, Oliver Suárez Rubio; Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Institucionales del Sporting, y Jiménez, en nombre de la Asociación de Veteranos, entre otros muchos, acompañaron a los dos autores del libro en la presentación, de la que se encargó el catedrático e historiador Ramón Alvargonzález.

Más allá del fútbol

Así se dio a conocer una nueva publicación empapada de pasión, rigurosidad y fechas sobre un estadio arraigado en la ciudad. «El crisol de fútbol que ofrece hoy el estadio no se ciñe exclusivamente El Molinón es un auténtico vergel de historia futbolística. Pero, si nos quedásemos en el fútbol, seguramente cercenaríamos también una buena parte de lo que es su historia», explicó José Luis Rubiera.

Porque, además de terreno de juego, El Molinón fue cuartel de la policía, taller de música, sede de federaciones deportivas y de servicios municipales de todo tipo, guardaría de perros y de carrozas, ubicación de ferias de muestras, escenario de grandes conciertos como los de Tina Turner, Rolling Stones y Bruce Springsteen, lugar de celebraciones religiosas...

La historia del estadio está llena de fechas simbólicas. El Molinón acogió en 1928 su primer partido internacional con Italia. «El Ayuntamiento, el Sporting y la territorial deberían pedir un encuentro internacional en 2028, que convertiría a Gijón en la que quinta ciudad que más partidos internacionales absolutos ha acogido», lanzó al aire José Luis Rubiera ante los dos concejales. «Y un dato, jamás perdió en las once ocasiones que jugó aquí», puntualizó el periodista, que añadió algunos datos más: «El primer Mundial que ganó una selección española de fútbol, en ese caso la militar, fue aquí en 1965, que fue televisado en directo y retransmitido por Matías Prats; desde este estadio se retransmitió en directo, por primera vez, en 1970, un partido de Segunda (Sporting-Osasuna), y en 1969 fue el primer estado techado totalmente de España y se puso iluminación».

Además, explicó que el primer partido oficial del Real Oviedo que se jugó en El Molinón fue el 21 de noviembre de 1926 y no contra el Sporting, sino ante al Cimadevilla, al que derrotó por 2-3. «Su equipación no llegó a tiempo y el Oviedo acabó jugando con unas camisetas cedidas por el Sporting».

Reporta un error