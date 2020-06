«Hemos estado cerca de ganar», lamenta Djukic El técnico da indicaciones a Manu García. Se quejó de la falta señalada a favor del Rayo en la jugada del empate y destacó la buena imagen de su equipo en la segunda mitad VÍCTOR M. ROBLEDO Viernes, 26 junio 2020, 03:08

Miroslav Djukic se fue del estadio de Vallecas «contento con el trabajo del equipo». «Hemos estado cerca de ganar los tres puntos, pero final se nos han escapado», lamentó. El técnico del Sporting destacó el «equilibrio» de su equipo ante el Rayo. «Nos juntamos muy bien y hemos tenido varias contras para sentenciar contra un rival que maneja muy bien el juego con el balón y es muy intenso»,

«En todo momento fuimos a buscar los tres puntos», añadió Djukic, que tenía claro el plan de partido. «Sabíamos que el Rayo es un rival ofensivo y que estando fuertes en defensa podíamos hacerles daño a la contra, como ha sido», explicó.

Djukic aún tenía en el recuerdo la jugada del empate del Rayo, que llegó en una falta lateral a favor de los madrileños muy protestada desde el banquillo del Sporting. «Es una jugada clarísima. El linier pita una falta que no existía. Damián se lleva el balón limpio y un jugador del Rayo cae encima de él. Estaba muy cerca de nosotros y lo hemos visto clarísimo», afirmó.

El Sporting cambió tras el paso por los vestuarios tras una primera mitad en la que apenas inquietó la meta del Rayo Vallecano. El gol de Álvaro Vázquez al filo del descanso permitió a los rojiblancos manejarse en el escenario en que más cómodo se encuentran, según admitió su entrenador. «En la segunda parte teníamos el partido donde nos gusta, con ventaja y espacio para correr y hacer daño al rival», comentó.

Respecto a la primera mitad, Djukic valoró que «el equipo estuvo bien posicionado defensivamente», aunque reconoció que «no pudimos manejar más balón porque el Rayo es un conjunto que aprieta hombre a hombre «En cualquier caso, el técnico serbio felicitó a los suyos «porque han sabido interpretar el partido en cada momento» y recordó que el Sporting «tuvo oportunidades» para dejar sentenciado el partido mediada la segunda parte.

Los futbolistas tuvieron que hacer frente al calor madrileño durante todo el partido, con temperaturas por encima de los treinta grados. «Ha sido agobiante, pero para los dos equipos. No podemos quejarnos», afirmó el preparador rojiblanco. El empate deja alSporting a cuatro puntos del 'play off' tras otra oportunidad desperdiciada. Djukic, no obstante, aseguró que el equipo «no renuncia a nada». «Vamos partido a partido y en el siguiente buscaremos los tres puntos. Aver hasta dónde somos capaces de llegar», apuntó.

El partido de Vallecas significó el debut del canterano Gaspar con el primer equipo del Sporting, que tuvo una buena actuación antes de ser sustituido en la recta final por el brasileño Murilo. En la recámara del técnico se mantienen hombres como Gragera y Guille Rosas, integrados en la dinámica de entrenamientos.

«La gente está debutando en los momentos que consideramos oportunos, no a lo loco, porque tenemos objetivos más importantes y queremos ganar más partidos, pero vamos dándoles oportunidades», concluyó el titular del banquillo.