La estrategia también gana partidos para el Sporting

La pizarra también gana partidos para el Sporting, incluso en las tardes menos brillantes y lucidas, como fue la de ayer en el Carlos ... Belmonte de Albacete. Supo el equipo de David Gallego mantener su mayor virtud, la eficiencia en defensa, para sumar desde el balón parado un gol decisivo que se había resistido y de qué manera. La victoria lanza al proyecto rojiblanco, que iguala con sus tres victorias consecutivas su segundo mejor momento en Liga. Se queda, antes de recibir al Espanyol, a solo un partido de igualar las cuatro victorias seguidas que cosechó en el inmaculado inicio de competición.

No recibe el Sporting un tanto en los últimos 4 partidos -360 minutos-. Un dato que coincide con la vuelta a la titularidad de Mariño. También con que un secundario, como era Marc Valiente, se ha hecho con un hueco en la zaga. Aunque su mejor baza, Djuka, no estuvo inspirado, el acierto en la tarde de ayer apareció de la forma más inesperada: la estrategia ofensiva. Salvo una acción puntual de Zozulia en el primer tiempo, el Sporting sostuvo a un equipo que se manejaba de forma notable como el Albacete. No solo lo igualó, sino que lo superó, a balón parado.

Fue de esta forma como forjó su victoria. En una jugada de laboratorio y preparada a conciencia en Mareo: José Antonio Gordillo es el especialista del cuerpo técnico encargado de preparar las jugadas de estrategia. En la acción, de escuadra y cartabón, participaron los dos futbolistas que mejor se desenvuelven por arriba de toda la plantilla. Babin conectó con la cabeza el balón que antes había ganado por los aires José Gragera. Apareció el central para marcar su primer gol en Liga. Babin remató con fuerza y envió el balón lejos del alcance de Nadal, insuperable salvo en esa acción. El defensa no pudo celebrar, porque terminó dolorido en el suelo y ensangrentado, víctima de la dureza del golpe que le propinó la disputa aérea con Boyomo.

Desde Cartagena

No marcaba en Liga a balón parado el Sporting desde que lo hiciera José Gragera hace justo cinco meses, el 20 de septiembre en Cartagena (0-1). Ayer, de nuevo, apareció un nuevo gol en esa acción, clave también para desnivelar el partido y llevarse los puntos.

Y además, frente a un Albacete que era un rival fuerte precisamente en el balón parado ofensivo, cuarto equipo de la Liga que más peligro genera en esa faceta, pero que ayer, salvo la acción de Zozulia, no fue capaz de inquietar. El Albacete era también el que más tantos encajaba, con 14. Lo aprovechó el Sporting en el partido de ayer.