La estrategia ofensiva, una fórmula que se le resiste al equipo gijonés

La estrategia está teniendo una suerte dispar en el Sporting, según desde el punto de vista que se analice. Porque desde el panorama meramente ofensivo se le está resistiendo más acierto, y en definitiva producir goles a la hora de obtener de este recurso, más ... aún con la dependencia que está mostrando el ataque de Djurdjevic. Mientras que en defensa su rendimiento es destacado. Y sí se está presentando como uno de los conjuntos más fiables y que mejor gestiona esta faceta de Segunda División.

El equipo adolece, no obstante, de futbolistas de envergadura relevante, más allá de un jugador imponente por su talla como Borja López (1.92 metros), relegado en los últimos encuentros al banquillo por Marc Valiente. Aunque dispone de futbolistas que sí se manejan muy bien en los duelos aéreos como José Gragera (1.86 metros), uno de los centrocampistas más ganadores de disputas aéreas de la Liga, o Babin, un puntal en las estrategias y que suele marcar. Este curso el de Martinica aún no ha hecho gol, limitando en consecuencia el potencial del equipo. El único tanto del equipo rojiblanco en una acción a balón parado ha sido de José Gragera. Fue hace meses: el 20 de septiembre en Cartagena. Desde entonces la producción se limita a los penaltis, donde tampoco está muy acertado, carente de un especialista cuando no está en el campo Carlos Carmona, que erró de la misma forma un lanzamiento en Castalia.

El balón parado en fase ofensiva no está resultando un recurso apreciado, tampoco con especial acierto ni precisión en muchas ocasiones por parte de los lanzadores. La estadísticas, eso sí, reflejan la tendencia del Sporting a no colgar el balón. El equipo apuesta de forma mayoritaria por sacar en corto sus lanzamientos para después poner el balón en el área y hacer que los rivales pierdan las referencias de sus marcas.

El equipo rojiblanco es uno de los cuatro clubes de la Liga que no ha sido capaz hasta el momento de marcar desde el córner, dato que resulta muy llamativo por la cantidad de lanzamientos sin acierto. Ha efectuado 93 saques de esquina, con 0 goles a su favor.

Una suerte efectuada de forma distinta según los rivales. Sin ir más lejos el Málaga, próximo en visitar El Molinón, tiende a efectuar los lanzamientos estrategia directamente al área, aunque con efectividad dispar: ha marcado 3 tantos de córner y 1 de falta, datos que no son muy relevantes.

Los números indican que el equipo de Sergio Pellicer bota 7 faltas al área y es el conjunto de la Liga con mayor promedio de acciones a balón parado (15.3). Mientras que el Sporting es el segundo cuyo indicador es el más bajo en esta faceta: promedia 9.3 acciones por partido.

El Sporting, en cambio, es uno de los clubes más fuertes del campeonato en estrategia defensiva, síntoma de su concentración y orden táctico, bien plantado siempre en el campo y atento a las vigilancias en las marcas. El equipo rojiblanco nada más que ha encajado un tanto de córner en lo que va de competición local.

No le han marcado ninguno de falta. Cuatro de los cinco tantos que le han marcado a balón parado han sido desde el punto de penalti, situaciones que, en cualquier caso, dependen de la inspiración del portero y no de la disciplina.

El Málaga, en cambio, sufre mucho y encaja más en la estrategia defensiva: ha recibido 4 goles de saques de esquina y 5 en faltas, siendo uno de los peor parados en esta disciplina de toda la categoría.