Sporting | Un cambio de marcha en Almendralejo

Remendado con tres peloteros de buena impresión, pero que necesitan la confirmación de la lupa de la competición, el Sporting perseguirá esta noche en Almendralejo su primera victoria en dos meses de secano como forastero. Una prometedora inmersión en febrero antes de plantarse de nuevo en El Molinón para combatir a Osasuna, rival directísimo. En el Francisco de la Hera, que no ve sudar la elástica rojiblanca desde hace diecisiete años, arrancará este remozado equipo, acelerado en el mercado de invierno con las nuevas incorporaciones que ahora demandan un adelgazamiento del plantel. Pero eso será otra historia. La de esta noche, frente al rey de los fichajes en el mes de enero (12 al calor del jugoso traspaso de Enric Gallego), oferta al Sporting la enésima oportunidad de ganar y resucitar la esperanza del 'play off', moribunda por esos ocho lejanos puntos de diferencia.

«Necesitamos encadenar dos victorias consecutivas», se impuso ayer como objetivo José Alberto, dispuesto a ir a tumba abierta en esta segunda vuelta. No está el Sporting para perder tiempo, ni para adaptaciones, ni remoloneos. No hay margen. Con esas prisas no resultó extraño que Álex Alegría, Ivi López y Aitor García se subieran ayer al autocar del equipo, que llegó a última hora de la tarde a la localidad de Almendralejo, la tierra de Carlos Cordero, recibido por su madre. Alguno tiene posibilidades incluso de pelotear desde el once, como el exfutbolista del Rayo Majadahonda, con las piernas repletas de actividad y que podría ser calzado en la izquierda. Un lugar de tránsito este año, casi una trituradora, para todos los extremos que han tratado de acoplarse ahí sin éxito. El alistamiento de los dos, incluso de Alegría, que el viernes a media tarde se concentraba en pasar la nevada del Huerna con su vehículo, envía también un mensaje a todos los componentes de la plantilla. La competencia del ataque ha subido de nivel. La ausencia de un futbolista como Robin Lod en la lista fue sonora. El tiempo de las adaptaciones ha concluido.

Competencia seria

Con nuevos actores en el reparto, el Sporting aparcará en Almendralejo con mucha artillería en el once y en el banquillo. A diferencia de Nick Blackman, cada vez más raquítico en el equipo y cuyo nuevo destino se cocina en los despachos, Álex Alegría es una seria competencia y, al mismo tiempo, un buen complemento para Djurdjevic, lanzado a por su quinto gol en cinco partidos. Ivi López, que viene de dos temporadas suspendido entre interrogantes, promete una mejoría en el golpeo de balón de los rojiblancos, que sacan poco provecho de las estrategias. Y Aitor, que apunta al once, anuncia velocidad y desequilibrio, de lo que también anda corto este Sporting.

Esa frescura quiere rentabilizar José Alberto, quien, más allá de eso, no ha ofrecido señales de que atacará al Extremadura con una gran revolución, pese al garrotazo del Deportivo, con graves errores defensivos. Las dudas se alimentan por el centro del campo y las bandas. Vista la preparación, Nacho Méndez podría descabalgar de la titularidad a Sousa o Hernán y regresar al once para proponer una mejor gestión de la pelota. El técnico estuvo encima del canterano durante la semana.

Más dudas emergen a los dos lados de Djurdjevic, el hombre del momento en el Sporting. La necesidad de aprovechar el estímulo de los nuevos y, en este caso concreto, su rodaje, empujan a la titularidad a Aitor García. Habrá que ver, de confirmarse, con qué encaje, con Carmona, Álvaro Jiménez e Ivi López disputándose la otra plaza. El madrileño llega más canino de ritmo. Podría, como Alegría, tener minutos desde el banquillo, aunque tampoco está descartado para el once.

La resistencia del Francisco de la Hera plantea muchos más enigmas, con un anfitrión casi nuevo, rearmado con la inyección económica del traspaso de su goleador Enric Gallego al Huesca y el agobio de la situación clasificatoria, con los pies en el descenso. El vacío del atacante se ha ocupado con una remodelación severa y doce fichajes, entre ellos el delantero Alfredo Ortuño, que hoy podría salir de inicio, y el veterano José Antonio Reyes. Este verá el espectáculo desde la grada ante la imposibilidad de tramitar su ficha en tiempo y forma para la cita. En ella no estará el exrojiblanco Álex Barrera, que tuvo que rescindir su contrato de manera forzosa por el aluvión de incorporaciones efectuadas.

Su nueva puesta en escena, como su rendimiento esta noche, está preñado de dudas en un equipo que vivía de la brutal pegada de su anterior delantero, lo que explica sus elevadas estadísticas goleadoras, anestesiadas por sus problemas defensivos y su falta de fiabilidad en su campo, donde se revela como uno de los equipos más frágiles y que menos puntos retienen en su territorio de toda la categoría. Eso trata de remediar con esa brutal contratación de personal, a la que solo ha hecho sombra el Nástic, y que estrenará algunos de sus elementos esta noche frente al Sporting. En la historia nunca ha salido como perdedor el equipo rojiblanco del Francisco de la Hera, pero al Sporting se le exigen victorias y no más tropiezos en este punto. Riesgo sin red para una caída.

