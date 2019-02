José Alberto: «Es el día de volver a ganar fuera» José Alberto, durante un momento del entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA «No estamos para perder el tiempo. Si creemos que los tres nuevos son importantes para nosotros, no podemos esperar», asegura JAVIER BARRIO Domingo, 3 febrero 2019, 02:28

Sin remilgos, sin dejarlos casi aterrizar, José Alberto alistó para la batalla de esta noche en Almendralejo a todos los nuevos. Y avisó: la situación requiere medidas tan extremas como contundentes. «No estamos para perder el tiempo. Los tres vienen de entrenar y en buen estado físico», explicó el entrenador del Sporting, antes de repasar cada caso, realzando el ritmo de competición de Aitor García y de reiterar la necesidad de reaccionar ya. «Si creemos que los tres son jugadores importantes para nosotros, no podemos estar esperando. Si no les damos ritmo de competición, nunca lo van a coger», razonó, exponiendo que «nos aportan un poco de desequilibrio, conocimiento y experiencia en la categoría».

En ese punto de su visión se mostró más que satisfecho con la llegada de las nuevas incorporaciones al Sporting. «Me gusta que los jugadores tengan ida y vuelta, velocidad y desequilibrio, y tanto Ivi (López), como Aitor (García), lo tienen. Álex (Alegría) viene a generar competencia en el ataque y es un jugador de área, diferente a lo que tenemos ahora mismo y también nos va a aportar. Son las necesidades que teníamos y creo que Miguel (Torrecilla) ha hecho un buen trabajo», bendijo. Más reservado fue cuando se le preguntó si alguno tenía posibilidades hoy de jugar de inicio, aunque dejó la puerta abierta a ello.

También prometió que sus descartes responden a una decisión técnica y no a la posibilidad de que algunos, como Blackman, vayan a salir del Sporting en los próximos días. «Le he comentado a Miguel (Torrecilla) que no quería saber nada de estas cosas porque no quiero que me condicionen para hacer una alineación. El tratamiento que hemos hecho al partido es sin saber si alguno ha solicitado salir o no», explicó. Antes había dejado un aviso para navegantes sobre el nuevo escenario: «El Sporting ha aumentado su competitividad y espero que todos (los jugadores) den un paso adelante en lo que pedimos».

Entre medias, clausurado el mercado, se coló el Extremadura, al que no ha perdido de vista José Alberto durante toda la semana. «Mañana -por hoy- es el día de volver a ganar fuera de casa», proclamó ambicioso. En ese camino, el técnico se mostró convencido de las posibilidades de su equipo, necesitado de triunfos para relanzar su candidatura. «El jueves a las once de la noche creía mucho en el equipo que tenía y ahora sigo creyendo muchísimo», enfatizó, insistiendo en que «estamos en el camino y la segunda es muy larga. Necesitamos encadenar dos victorias y para eso tenemos que conseguir primero la primera».

Del Extremadura reconoció saber más bien poco. Esa ausencia de conocimiento, razonó, la ha compensado afinando a los suyos. «Cuando uno no tiene mucho conocimiento del rival, más importante es centrarse en lo de uno», dijo. «Es difícil analizar un equipo que cambia a doce jugadores de la plantilla y que condicionaba mucho su fútbol a Enric Gallego», observó poco después. En cualquier caso, reivindicó el entrenador del Sporting, «tenemos que centrarnos en nuestro estilo y en nuestra forma de jugar», anunciando «un partido difícil y duro frente a un equipo que compite muy bien, pero tenemos que ir con todo a por la victoria».

Mano tendida a los descartes

Antes había vuelto sobre sus pasos para tender la mano a todos los futbolistas que queden en la plantilla cuando se cierren todos los mercados: «Independientemente de que uno juegue y otro, no, nuestro trato a los jugadores va a ser igual. Todos van a tener opciones de entrar porque los necesitamos».