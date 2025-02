David Gallego puso en valor la actuación de su equipo en el Carlos Belmonte. «Me quedo con bastantes cosas: con el trabajo, la solidaridad, el ... esfuerzo y el compromiso de todo el equipo una vez más», apuntó el entrenador del Sporting, satisfecho porque «hemos sabido contrarrestar los puntos más fuertes del Albacete, las situaciones de disputa, los centros laterales hacia Zozulia y, también, estar lejos para que las segundas jugadas no nos penalizaran».

Gallego, no obstante, no ocultó que al Sporting le faltó gestionar mejor la segunda parte tras la expulsión de Boyomo en el Carlos Belmonte. «Nos ha faltado pausa e interpretar mejor para sentenciar», admitió el preparador. Con todo, el técnico quiso «dar valor a la victoria, porque hace nada el Mallorca lo pasó francamente mal aquí y este es un rival muy difícil de batir».

La única novedad en el once rojiblanco fue el regreso de Javi Fuego junto a Gragera en el doble pivote, en detrimento de Pedro Díaz. «Por plan de partido y por cómo se entrena he considerado que era la pareja hoy -por ayer-. Javi nos da empaque, estructura y organiza bien al equipo, y José tiene buen juego aéreo y nos venía bien para las disputas con Zozulia», explicó. Con todo, el catalán negó que esa sea su pareja titular y recalcó que «tengo pivotes muy buenos, con diferentes características, así que veremos cada semana».

A Gallego no le sorprendió el desarrollo de los noventa minutos en el Carlos Belmonte. «El plan de partido ha salido como esperábamos, sabíamos que iba a ser de pocas ocasiones». Entre los aspectos a mejorar, el técnico consideró que al Sporting le faltó «fluidez tras el gol para superar de verdad y querer hacer daño», aunque al mismo tiempo aseguró que «entiendo al equipo, porque a veces uno quiere conservar lo que tiene», y recordó que «hemos tenido tres o cuatro ocasiones para sentenciar».

La estrategia dio sus frutos al Sporting. «Es una acción más, aunque estadísticamente se dan muchas situaciones a balón parado en un partido», explicó. «Las estamos trabajando mucho y hoy -por ayer- hemos tenido la fortuna de ganar así, pero son tan importantes las que tenemos a favor como las que tenemos en contra».

En ese sentido, Gallego declaró que su cuerpo técnico le da «mucha importancia» a las acciones a balón parado. «Tenemos un especialista, así que imagínate. Somos de los equipos que mejor las defendemos y en ataque, esta vez nos ha dado puntos, también contra el Cartagena. El equipo trabaja mucho y hemos tenido recompensa», añadió.

Ahora, el Sporting encara ya la visita del Espanyol del próximo domingo. De ganar al líder, los rojiblancos se pueden poner a dos puntos del gran candidato al ascenso este año. Gallego, sin embargo, no lo consideró un premio. «El premio es haber ganado aquí después del esfuerzo que hemos hecho. Ahora, a entrenar y a competir otra vez. Quiero un equipo que se sienta con la posibilidad de ganar en cualquier campo y hasta el momento así ha sido, así que espero que el domingo vuelva a ser», zanjó.

«Han tenido suerte»

Tras David Gallego, Alejandro Menéndez compareció en la sala de prensa del Carlos Belmonte. «Creo que el Sporting va a acabar jugando el 'play off' y es un candidato a ascender», apuntó el técnico gijonés, que declaró, sin embargo, que el equipo rojiblanco «no hizo un buen partido». «Creo que han tenido suerte, porque no les hemos dejado hacer muchas cosas bien. Hemos combatido bien a su hombre gol, Manu García no ha aparecido, Gaspar tampoco por dentro, no han tenido verticalidad... Han tenido el balón donde no hacen daño», afirmó.