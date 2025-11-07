El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esta es la 'famosa' camiseta amarilla con la que jugará excepcionalmente el Sporting
Corredera y Perrin lucen la elástica amarilla con la que jugará el Sporting en el Mirandés. Sporting

Esta es la 'famosa' camiseta amarilla con la que jugará excepcionalmente el Sporting de Gijón

La elástica que vestirán los jugadores ante el Mirandés no estará la venta. ¿Te gustaría que lo estuviera? Deja tu opinión

S. V.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:20

Se acabó el misterio. El Sporting de Gijón ha mostrado por fin cómo es la camiseta con la que jugará este viernes contra el Mirandes. No hay sorpresas: es amarilla y fosforita. El club se ha encargado de compartir en sus redes sociales cómo luce la elástica que vestirá a los jugadores de forma excepcional con Corredera y Perrin como modelos oficiales.

Recordamos que la 'famosa' camiseta no estará a la venta. El Sporting ha tenido que tirar de recursos y adaptar una equipación que el club ya tenía en stock al no poder saltar al campo con las equipaciones con las que cuentan: ni la primera ni la segunda ni tampoco la tercera.

Y es que el club ha tenido que buscarse la vida después de que Puma, que no continuará vistiendo al equipo la próxima temporada y que cederá el testigo a la gijonesa Siroko, no facilitase soluciones para este encuentro después de que la Liga no diera el visto bueno ni a la primera ni a la segunda equipación, teniendo en cuenta que la tercera, la blanca, está pendiente de que la Oficina de Patentes y Marcas valide el registro del histórico escudo del Sporting.

¿Y a ti? ¿Te gusta? ¿Te gustaría que esta camiseta tan exclusiva la pusieran a la venta?

¿Te gustaría que la camiseta estuviera a la venta?

