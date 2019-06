«Al final Djurdjevic no hizo una mala temporada» Lunes, 24 junio 2019, 04:45

Anotó once goles en su primera temporada con el Sporting. Las cifras de Uros Djurdjevic son más que aceptables para otro goleador que sabe lo que es defender la camiseta rojiblanca. «Al principio no terminaba de entrar el balón y eso es muy complicado de controlar», explica Santos, que destaca la segunda vuelta del serbio: «Al final no hizo una mala temporada». El uruguayo calificó a Uros como un futbolista «diferente», pero encontró similitudes con su juego. «Tenemos cosas en común; no damos una pelota por perdida», destaca.