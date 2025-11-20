El fondo de armario del Sporting de Gijón sigue siendo escaso

El Sporting ha completado ya el primer tercio de la Liga y, aunque los resultados han permitido sostener al equipo en la mitad de ... la tabla, con algún coqueteo con el ascenso directo y el 'play off', los números dejan una evidencia clara: Borja Jiménez está exprimiendo a un núcleo muy reducido de futbolistas.

Solo quince jugadores han superado los cien minutos en las primeras catorce jornadas de la competición, una muestra del escaso fondo de armario con el que el titular del banquillo del conjunto rojiblanco está afrontando el curso.

La regularidad tiene un nombre propio: Rubén Yáñez. El guardameta rojiblanco es el único integrante de la plantilla que ha disputado todos los minutos en Liga (1.260), consolidándose como uno de los pilares del equipo. Tras él, la columna vertebral defensiva mantiene una altísima presencia: Pablo Vázquez (1.259), prácticamente inalterable, seguido por Lucas Perrin (1.236), otro indiscutible en el eje de la zaga.

En la parcela ofensiva, Jonathan Dubasin (1.161) continúa siendo uno de los argumentos más utilizados por el técnico sportinguista, mientras que César Gelabert (1.116) y Diego Sánchez (1.102) se confirman como piezas clave en el esquema, sin apenas recambios.

Por encima del millar de minutos aparecen también Corredera (1.047) y Guille Rosas (1.008), completando ese grupo de ocho jugadores que prácticamente lo juegan todo y forman parte de un once inicial muy identificado tanto con Asier Garitano como con Borja Jiménez.

La lista de los quince futbolistas más utilizados la completan Juan Otero (915), Nacho Martín (830), Gaspar Campos (742), Justin Smith (651), Kevin Vázquez (436), Pablo García (422) y Amadou (299). A partir de aquí, el resto de la plantilla cuenta con una participación meramente testimonial o aun sin continuidad real.

Las lesiones son las que han privado a Otero de superar la barrera de los 1.000 minutos, ya que también es un fijo en las alineaciones rojiblancas esta temporada. Esta distribución de minutos evidencia que Borja Jiménez confía en un bloque muy concreto y definido. El técnico ha insistido en varias ruedas de prensa en la importancia de mantener la estabilidad para consolidar los mecanismos del equipo, pero también es consciente de que la temporada es larga y las rotaciones serán necesarias a medida que avance el campeonato y aparezcan las inevitables sanciones o contratiempos físicos.

De momento, el Sporting mantiene el pulso competitivo apoyándose en la fiabilidad de sus titulares. Sin embargo, el dato es elocuente: con solo quince futbolistas por encima de los cien minutos, el equipo necesitará dar un paso adelante desde la segunda línea si quiere sostener sus aspiraciones en una Liga siempre exigente como la Segunda División.