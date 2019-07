Sporting Sporting | Fran Albert: «Necesitamos sentir que merecemos conseguir algo» 01:23 Fran Albert, en Mareo. / ARNALDO GARCÍA. Sonriente, el nuevo preparador físico del Sporting, asomó por las instalaciones de Mareo ANDRÉS MENÉNDEZ Martes, 9 julio 2019, 13:06

Albert, el nuevo preparador físico del Sporting, considera que la pretemporada será «típica y que el interés principal es conocer bien a los jugadores para que puedan sacar el mejor potencial de ellos: físico, táctico, emocional».

«La pretemporada hay que trabajar, la tensión competitiva no es tan grande. Poco a poco la evolución es la mejor carga de entrenamientos. Me fijo en la evolución deportiva del deportista. Tenemos que ver los mejores ejercicios para que la riqueza y asimilación del entrenamiento sea la mejor posible», considera Albert que busca tener a «todos enchufados»: «Al final esto no es una labor de once. La idea es que la mayoría estén enchufados para que podamos competir lo mejor posible. Los 25 de la plantilla».

Albert reconoce que «Asturias es un sitio privilegiado. Vengo de Salamanca, el clima es seco, aquí se puede entrenar a media mañana» y que conocía Asturias por un viaje con sus padres, que siempre le dijo que «algún día entrenarían aquí». Albert, desveló su relación con José Alberto, al que conoce «por su hermano» y fue muy expresivo con la importancia de lo emocional para lograr los objetivos. «Necesitamos sentir que merecemos conseguir algo, y para eso hay que trabajar duro. Si logramos llegar a ese esfuerzo mental tenemos mucho ganado. Lo que tenga que venir, ya vendrá», concluyó el preparador físico.