Fran Villalba, durante un entrenamiento en Torreón. C. SANTOS LAGUNA

Fran Villalba, exfutbolista del Sporting de Gijón: «No reprocho nada al club, le tengo mucho cariño y aprecio»

«El equipo dominó la primera parte en Almería de principio a fin, jugando mucho mejor. La expulsión de Guille les condenó»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:05

A Fran Villalba (Valencia, 1998), que descuelga el teléfono desde el Territorio Santos Modelo de Torreón, se le nota feliz desde el primer saludo. Experimentó ... un primer año en México bacheado, con una grave crisis deportiva azotando al Santos Laguna. Pero la llegada del almeriense Francisco al banquillo le ha devuelto la estabilidad en el campo. Y los galones. De hecho, aunque el uruguayo Matías Cóccaro estuvo a un tris de lesionarle de gravedad hace una semana en el duelo contra Atlas, el técnico esperó por él para incluirle en la convocatoria para el encuentro que iban a disputar esta madrugada con el Atlético San Luis.

