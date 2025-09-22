Fran Villalba, exfutbolista del Sporting de Gijón: «No reprocho nada al club, le tengo mucho cariño y aprecio»

A Fran Villalba (Valencia, 1998), que descuelga el teléfono desde el Territorio Santos Modelo de Torreón, se le nota feliz desde el primer saludo. Experimentó ... un primer año en México bacheado, con una grave crisis deportiva azotando al Santos Laguna. Pero la llegada del almeriense Francisco al banquillo le ha devuelto la estabilidad en el campo. Y los galones. De hecho, aunque el uruguayo Matías Cóccaro estuvo a un tris de lesionarle de gravedad hace una semana en el duelo contra Atlas, el técnico esperó por él para incluirle en la convocatoria para el encuentro que iban a disputar esta madrugada con el Atlético San Luis.

–¿Vio el partido del Sporting contra el Almería, un club en el que usted también jugó?

–Sí. Siempre que puedo veo al Sporting. Fue una pena. Para mí el equipo dominó la primera parte de principio a fin, jugando muchísimo mejor que el Almería, siendo valiente. Hubo combinaciones muy buenas de los del medio con Gaspar... Me alegro mucho por su gol. Jugó muy bien. Es verdad que hubo una tarjeta tonta que le sacaron a Guille por meter la pelota dentro y, luego, la expulsión, que condenó al equipo.

–¿Qué le pareció la jugada de Kevin Vázquez?

–Una expulsión clara del Almería, pero el árbitro no echó al jugador (Thalys). A partir de ahí competir con diez contra un equipo como el Almería, con el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene, es muy complicado. De todas formas, el Sporting se tenía que ir orgulloso por el partido que hizo. La temporada es muy larga y, jugando así, van a llegar las cosas buenas

–Por cierto, ¿cómo está usted después de la entrada que recibió en el partido contra el Atlas?

–Fue un susto muy importante. Nunca había sufrido una entrada tan dura en todo lo que llevo de carrera. Queda en un susto, un pequeño esguince y una roturita del golpe.

–¿La vio repetida?

–La vi una vez y no la quise ver más. Tuve mucha suerte de no tener algo más grave.

–¿Francisco le usa de '10'?

–El míster suele jugar con dos interiores. Estamos Aldo y yo. Me siento muy cómodo con Francisco, me está dando confianza. En estos últimos partidos me encuentro muy bien, suelto. Gracias a su ayuda estoy a un buen nivel. Por lo demás, el equipo está en una dinámica buena. Los resultados no nos han acompañado del todo por pequeños detalles, pero al equipo se le ve otra cara. Vamos a hacer unos buenos diez partidos y a ver si nos podemos meter en el 'play off' para competir contra los mejores.

–¿Conocía a Francisco?

–De enfrentarme contra él. ¡Me eliminó con el Almería en un 'play off' de ascenso a Primera! Él entrenaba entonces al Girona. Es muy buena gente.

–Fue uno de los nombres que el Grupo Orlegi tanteó para el banquillo del Sporting...

–Es un gran entrenador, con las ideas muy claras, con carácter. Nos está ayudando a todos y ha mejorado mucho al equipo.

–¿Le dijo algo del Sporting?

–No, no.

–¿Cómo ha sido su adaptación al fútbol mexicano?

–Esta liga es espectacular. Hay muchísimo nivel, es muy competitiva. Me fue difícil porque es otro tipo de fútbol. Es más rápido, hay más transiciones, hombre a hombre en todo el campo... Me costó, pero creo que terminé ya el Clausura a buen nivel. Este año me estoy sintiendo cómodo.

–¿Cómo ha sido su adaptación personal a Torreón?

–Ha sido fácil. Soy una persona que no sale mucho de casa. Siempre estoy intentando ver algo de fútbol. Y ahora con la niña, que no para (risas). Mi mujer también está bien. Era lo que me preocupaba, que las dos estuvieran bien.

–¿Cómo lleva la paternidad?

–Increíble. Cuando era más pequeña quería estar con Miriam, pero ahora que ya anda, corre, solo quiere jugar conmigo (risas).

–¿Qué le parece este Sporting?

–Está muy bien trabajado. El míster tiene las ideas claras: defender bien y salir a la contra con Juanito (Otero), 'Duba', Gaspar... Y con César, que está a un nivel muy alto. Le tengo mucho aprecio al Sporting, le deseo lo mejor.

–¿Tiene contacto con el vestuario?

–Sí, sí. Tenemos un grupo en el que está Rubén, Guille, Pablo... Sigo en contacto con Nacho Méndez, con 'Cali'. Aquella temporada hicimos un grupo muy bueno y que casi nos llevó a Primera.

–¿Echa de menos El Molinón?

–Sí. Es un campazo. Cuando las cosas van bien te lleva en volandas. Un poco sí, la verdad.

–¿Le dio rabia no tener una temporada tranquila en Gijón?

–La primera temporada con Gallego creo que fue muy buena. Luego vino el tema de la salida, la cuestión interna, que ya fue otro cosa. Pero ya cuando volví con Miguel Ángel (Ramírez) estuve muy bien en pretemporada, aunque me lesioné justo antes del inicio. El equipo empezó a ganar y ya fue difícil entrar. No reprocho nada al Sporting ni a la gente del club. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Viví años muy buenos en Gijón.

–¿Volvería?

–Siempre volvería donde me sentí cómodo. Ojalá. Es verdad que aquí estoy muy contento. Quiero seguir en Torreón muchos años y a ver si podemos conseguir que el club logre los objetivos que tiene la directiva, el míster y los jugadores. Vamos a ver si nos metemos en el 'play off'.

–¿Qué jugador le está llamando la atención del Sporting?

–Juanito, el cabrón, está muy asistente, ¿no? (Risas). En vez de meter goles asiste. Ya me los podía haber dado a mí (risas). Ya en serio, está a un gran nivel. También Gelabert, que tiene una calidad espectacular. Luego, Rubén es Rubén. Sé el portero que es y lo quiero mucho. Guille puede aportar mucho... Pero para mí una de las mejores cosas que tiene el Sporting es Nacho Martín. Es muy bueno. Ve el fútbol de forma diferente al resto y, cuando tuve alguna conversación con él, le dije que siguiera así. Va a jugar en Primera más pronto que tarde.

–¿Qué recuerdo personal le viene a la cabeza del Sporting?

–Tengo uno que para mí se va a quedar toda la vida. Salí a calentar en la Copa del Rey contra el Villarreal. Todo el estadio coreó mi nombre. Tengo el vídeo guardado. Fue un momento muy especial. También para mi padre.

–¿Cómo lleva la distancia con su padre?

–Lo llevo bien porque con mi mujer y la niña es otra vida. Mi padre sí que sufre por la distancia. Viene en un par de días a estar con nosotros. Lo vive diferente. Es muy pasional y está muy encima de mí. Ve todos los partidos sea la hora que sea. Cuando termino de jugar siempre tengo su mensaje. Para mí es muy especial. Mi padre es una parte importante en mi carrera y el no tenerlo cerca es complicado.

–¿En qué momento de su carrera está con 27 años?

–En uno de mis mejores momentos por todo: la paternidad, mi familia, estoy muy a gusto en el campo. Mi hija me ha hecho ver las cosas de otra manera.

–¿Y si Orlegi le plantea volver a Gijón?

–Se pensaría. Es una opción, como le he comentado, que me gustaría. Pasó lo que pasó, pero la gente me tiene cariño y yo a ellos. Veríamos qué opciones hay, pero sería una buena alternativa.