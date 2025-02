Gallego: «Soy muy optimista y muy ambicioso, no me entra en la cabeza que dependiendo de nosotros podamos ser negativos» El técnico sportinguista reitera que tienen «una mochila de ilusión» y señala que «donde no llegan ahora las piernas, llegas con la cabeza»

Iván Álvarez Domingo, 23 de mayo 2021, 13:50 | Actualizado 14:05h.

A solamente 180 minutos para la conclusión del campeonato liguero, David Gallego observa a sus jugadores plenamente preparados para afrontar el esprint final. «Al equipo se le ve con muchísima ilusión, con muchísima chispa y un índice de acierto muy grande», explicó este mediodía el entrenador del Sporting, que considera que «donde no llegan ahora las piernas, llegas con la cabeza». «Es tanto lo que nos jugamos ahora, que las fuerzas las vamos a sacar de donde sea», precisó.

El técnico rojiblanco comenzó su comparecencia enviando un sentido pésame y un mensaje de ánimo a los allegados de Francesc Arnau, al Oviedo y a todos los clubes en los que ha estado, a los que quiso enviar «toda la fuerza del mundo en estos momentos tan duros». Ya enfrascado en el duelo del lunes en Fuenlabrada (21 horas), confirmó que Campuzano y Cumic, las novedades en la convocatoria rojiblanca, están «al cien por cien», pero no para disputar los 90 minutos e hizo hincapié en que dependen de sí mismos para lograr una plaza en 'play off'. «Tenemos la mochila llena de ilusión por conseguir algo muy bonito», proclamó el de Suria, que aboga por mantener la esencia que les ha permitido afianzarse entre los seis primeros desde la jornada inaugural del campeonato.

«Hemos llegado hasta aquí por méritos propios, por comportarnos de una manera», explicó el técnico catalán, que señaló que el Sporting cuenta con un «ADN» de juego que trata de conservar con «matices» según al rival al que se enfrentan. En la primera jornada con horario unificado, descarta mirar de reojo a lo que hagan los equipos en la pugna por las seis primeras plazas. «No pienso si el Rayo va a ganar. Ganando en Fuenlabrada y al Almería estamos clasificados seguro», proclamó, convencido de que se enfrentará en el Fernando Torres a «un rival muy duro» a pesar de que no cuenta con ambiciones clasificatorias. «Todo el mundo quiere ganar, todos los equipos se juegan algo», defendió tras alertar del peligro en el juego directo del equipo que dirige José Luis Oltra.

El de Fuenlabrada será el último encuentro liguero que disputará esta temporada Manu García, que se pierde por su convocatoria para el Europeo Sub 21 el choque de la próxima semana frente al Almería y en el inicio del 'play off' si el Sporting se mantiene entre los seis primeros. «Es una baja importante», reconoció Gallego, que considera «muy gratificante» que uno de sus jugadores vaya a la Selección Española, aunque no oculta que el hecho de que tenga que hacerlo mientras se disputa el tramo decisivo en Segunda «devalúa» la competición. El entrenador sportinguista, que sostiene que los aficionados siempre le han transmitido que «están a muerte con el equipo y se sienten muy identificado. «Soy muy optimista y muy ambicioso. Quedando dos semanas, jugando lo que nos jugamos y dependiendo de nosotros, no me entra en la cabeza que podamos ser negativos», proclamó.