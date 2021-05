Oltra: «Los reduccionistas dirán que el Sporting es Mariño y Djuka, pero hay mucho más» «El de mañana es nuestro último partido en casa y tenemos que ganar para despedirnos con buen sabor de boca», avisa el entrenador del Fuenlabrada José Luis Oltra. / Mario Rojas JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 23 mayo 2021, 12:33

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, elogió esta mañana al Sporting antes del partido de mañana en el Fernando Torres (21 horas). El técnico reconoció como «una realidad» una única victoria del equipo de Gallego a domicilio en los siete últimos encuentros lejos de El Molinón, pero, a renglón seguido, enumeró todas las virtudes que aprecia en el Sporting. «Creo que es de los equipos que menos pierde, el segundo menos goleado y de 40 partidos, en 20 ha dejado la portería a cero, además de que en 15 solo ha recibido un gol», se arrancó el técnico valenciano.

Con ese punto de partida, Oltra no vio individualidades en el Sporting. «Los reduccionistas dirán que Mariño es de los mejores porteros de la categoría y que Djuka lleva 22 goles, pero el Sporting es mucho más que estos dos futbolistas», anunció el entrenador del Fuenlabrada. «Individualmente nombraría a casi todos: Babin, Javi Fuego, Manu, que es desequilibrante y ahora va con la Sub 21... Me parece un bloque que maneja muchos registros, muy bien trabajado, con mucho mérito de su entrenador, que ha hecho una temporada sensacional».

A partir de ahí, Oltra apreció muchos matices en su juego: «Cuando tiene que atacar, lo hace combinando. Cuando tiene que transitar, lo hace con velocidad. Cuando tiene que defender, lo hace bien. A balón parado es fuerte y, en definitiva, tiene muchos argumentos», resumió. «Pueden coger esos últimos partidos, pero su regularidad dice que el Sporting es un equipo que pierde muy poco, que recibe muy poco, que está bien trabajado y que rentabiliza los goles. Es muy peligroso», concluyó.

En todo caso, con las bajas de los locales Sekou y Óscar Pinchi, a los que se suma la duda de Soti, el entrenador del Fuenlabrada avisó: «Llevamos tres derrotas consecutivas y no es normal en un equipo como el nuestro. Es nuestro último partido como locales y tenemos que ganar para despedirnos con buen sabor de boca, y qué mejor que hacerlo ante un rival tan importante como el Sporting».