El Sporting vuelve a las andadas

El Sporting volvió a ofrecer una imagen preocupante. Lo hizo en Fuenlabrada, en un encuentro igualado hasta el descanso, pero que en la segunda parte se decidió por un sin fin de errores cometidos por los hombres de José Alberto en la zona defensiva.

La idea del preparador ovetense fue la de mantener al equipo que enamoró el jueves a El Molinón. Los mismos jugadores que golearon al Almería obtuvieron su recompensa en Fuenlabrada con la titularidad, pero en esta ocasión no estuvieron a la altura. El equipo se hundió ante un rival que se encontró demasiadas facilidades en el ataque para desequilibrar la contienda a su favor.

2 Fuenlabrada Fran, Jeisson (Oriol Riera, m. 82) y Nteka. 0 Sporting Salvador (Pedro Díaz, m. 77); Carmona, Aitor (Traver, m. 67), Manu García y Álvaro Vázquez (Djurdjevic, m. 60). goles 1-0: m. 58, Cristóbal. 2-0: m. 76, José Fran. árbitro Díaz de Mera. Amonestó en el Fuenlabrada a Juanma, Hugo,Fraile; y en el Sporting a Valiente, Damián, Salvador, Manu García,Babin, Javi Fuego. Expulsó al doctor Cachero y a Iván Hernández. incidencias partido disputado en el estadio Fernando Torres.

La primera parte fue igualada, con alternativas para ambos conjuntos.

La intensa presión de los rojiblancos puso en ciertos apuros a los locales, que no se encontraron cómodos sobre el terreno de juego.

Álvaro Vázquez, Manu, Carmona y Aitor asfixiaban a los defensas del Fuenlabrada para recuperar el balón en campo contrario y generar peligro. Funcionó en varias ocasiones y Carmona pudo marcar con una vaselina que salió desviada por encima de la portería.

Los locales también inquietaron la portería de Mariño con dos disparos que despejó el meta sin mayores consecuencias. Pese a que el Sporting se mostró sólido en el primer acto, fueron varios los futbolistas que no estuvieron precisos en el pase. Salvador no gobernó su parcela en ningún momento y si un equipo no maneja el centro del campo puede pasar lo que sucedió tras el descanso.

La segunda parte fue un desastre. El ataque desapareció porque la posesión del balón se la llevó un Fuenlabrada que hizo daño con jugadas rápidas y verticales. El Sporting se desconectó por completo.

No fue capaz de hilar un par de jugadas consecutivas para empujar al rival a su área y eso lo aprovecharon los locales.

El equipo se desdibujó por completo y la defensa se desordenó. Babin se vio superado. Primero tapando la banda izquierda, luego la derecha y por último intentando sostener al equipo junto a Marc Valiente.

El primer gol de la mañana llegó con una jugada en la que se vieron varios fallos. Uun centro desde la derecha se paseó por delante de Mariño mientras medio equipo intentaba regresar al área para defender.

En lo que tardó el centro del campo en replegarse el Fuenlabrada volvió a poner el balón en el corazón del área para que Cristóbal marcara mientras se caía al suelo.

La sentencia llegó tras una revisión del VAR. Babin pisó a Nteka en el área pequeña. No lo vio el árbitro, pero sus compañeros le avisaron por el pinganillo. Revisó la acción y señaló la pena máxima. El Fuenlabrada no perdonó.

No hubo reacción ninguna porque el Sporting se volvió a mostrar incapaz de hacer fútbol. Pasó lo peor que podía pasar. Los fantasmas vuelven a sobrevolar por un vestuario que estará tocado ante el partido completado. Incapaz de lograr dos buenos resultados para salir de la zona baja de la clasificación, los rojiblancos volverán a preparar un choque más que importante para sus intereses.

La decepción es total. Solo queda esperar a que se vuelva a iluminar el camino en El Molinón. El ejemplo de que este equipo sabe jugar al fútbol está reciente, pero con patinazos como este no se va a ningún lado.