Fútbol, música y 'punch': así vivió la afición del Sporting las horas previas al partido El peleador Joel Álvarez, el cantante Enol y una pachanga en la playa de San Lorenzo, teloneros del duelo en El Molinón

Iván García Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 18:55

«Es mi ídolo y me hacía mucha ilusión conocerlo». A Jorge Pérez se le dibujaba la sonrisa en el rostro cuando se acercaba al altillo en el que Joel Álvarez iba despachando uno a uno a cada uno de los aficionados del Sporting que se acercaban a charlar con él, pedirle una foto o un autógrafo. «Cuando lo tenía cerca le ha dado un poco de vergüenza hablar con él, pero se ha sacado una foto y ha sido muy majo con él», explicaba Amparo, su madre, del fugaz encuentro entre 'El Fenómeno' y el pequeño aficionado de tan solo nueve años.

El luchador de artes marciales mixtas fue el principal reclamo de la Fan Zone sportinguista habilitada en el recinto ferial Luis Adaro, pero no el único. Por allí también se dejó ver el cantante Enol BC, autor del himno sportinguista 'Es mi Gijón' y que presentó esta semana su nuevo disco: 'Tutto Passa'. Ataviado con una camiseta verde de manga larga, de portero de la época de Preciado, fue otro de los ilustres sportinguistas que se dejó ver por el recinto ferial. El presidente ejecutivo David Guerra, Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club, los exjugadores Nacho Cases, Jorge García, Claudio Silva fueron otros de los rostros que desfilaron por el espacio habilitado por el club a partir de mediodía.

Pachanga en la playa

La Fan Zone no fue el único pasatiempos de la afición en un domingo que empezó de la mejor manera: con un partido de fútbol. En el arenal de San Lorenzo, y con motivo de los 120 años que cumple el Sporting, tres equipos representando a diferentes colectivos disputaron un triangular sobre la bahía gijonesa desde las diez y media de la mañana. El Equipo Joaquín (Fondo Sur 1905), el Equipo Cundi (Unipes) y el Equipo Hermanos Castro (Peña Los Guajes). Otro domingo de sportinguismo dentro y fuera del campo.