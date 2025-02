A. MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 30 de mayo 2021, 02:23 Comenta Compartir

David Gallego, entrenador del Sporting, se mostró ayer esperanzado con el impacto que tendrá esta noche la vuelta del público a El Molinón ... y con el papel que jugarán los cinco mil seguidores que estarán en el estadio para disputar la final que tiene por delante su equipo ante el Almería. «La vuelta del público a El Molinón puede ser determinante. Estábamos expectantes todos por ver si la noticia era que estábamos en fase 1. El hecho de que dijeran que sí ha sido un subidón. Nuestra gente no suma, sino multiplica. Le pido a la gente que crean y que nos ayude con ese plus para poder ganar un partido con dificultad por el potencial del rival», explicó. «Y también quiero mencionar a los aficionados que no pueden entrar. También va por ellos y también los sentimos. Estoy muy ilusionado», afirmó el preparador.

«Es un chute de energía tremendo. Y creo que el equipo lo necesita. Donde no llega el juego, te ayuda tu gente», añadió a renglón seguido el preparador rojiblanco, muy centrado como está en sacar adelante el partido ante un rival duro como es el Almería. El preparador catalán recalcó que el proyecto andaluz cuenta con una plantilla muy amplia y de calidad, convencido de que el equipo que capitanea Rubi tiene nivel suficiente para competir en Primera. «Es un conjunto con un potencial tremendo. Estoy seguro que en Primera habría competido bien», manifestó el preparador, recalcando el potencial ofensivo del conjunto andaluz, segundo equipo más goleador de la categoría (59 goles). Cuestionado por si el equipo estará pendiente también de lo que sucederá de forma paralela en Vallecas en el choque entre el Rayo Vallecano y el Lugo, dijo que «tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros. No sé lo que va a hacer el Almería. Me espero siempre al mejor rival y al cien por cien. El resto no depende de mí». «Pase lo que pase tenemos que ganar. La única opción es ganando. Y si no, queremos quedar con los máximos puntos posibles. Es absurdo pensar en el otro campo», hizo hincapié. El técnico rojiblanco que cree que el equipo está en condiciones de levantarse tras perder su plaza de 'play off' con el empate el pasado lunes en Fuenlabrada. «La semana ha sido buena. Hemos ido de menos a más. La realidad dice que es posible. Ganando nosotros tenemos la posibilidad de conseguir lo que llevamos luchando todo el año. Este equipo se lo ha merecido. No es fácil estar cuarenta jornadas ahí arriba», defendió. «Tenemos una final y además la jugamos en casa. Estoy muy ilusionado», remató el técnico, que mostró su apoyo al equipo femenino, que se juega mantener la categoría. «Queremos darle el máximo apoyo. Seguro que lo van a conseguir», defendió el técnico rojiblanco.

