«He ganado confianza desde la llegada de José Alberto» Cristian Salvador persigue a Sandaza para cortar un ataque alfarero en la segunda parte. / ARNALDO GARCÍA Djurdjevic celebra la buena racha pero asegura que no le importa cuántos tantos anotara, «lo que quiero es ver al Sporting en Primera» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 21 enero 2019, 02:42

Tres partidos ha necesitado el Sporting para ganar su primer partido de 2019. Son los mismos que acumula Uros Djurdjevic acudiendo a la cita con el gol de manera consecutiva. El delantero, que ayer abrió el marcador ante el Alcorcón en el primer minuto del encuentro, reconoció al término del encuentro que «he ganado más confianza sobre el terreno de juego con la llegada de José Alberto al banquillo».

El delantero se acerca al máximo goleador del equipo con su cuarto tanto de la temporada en la Liga. Se queda así a dos dianas de Carlos Carmona, que ayer fue suplente. «El 2019 está siendo bueno para mí», destacó el ariete, que disputó los noventa minutos ante el Alcorcón.

«No sé los tantos que marcaré, no me marco una cifra. Lo único que espero es ver al Sporting en Primera, me da igual marcar diez, quince o veinte goles», concluyó el serbio antes de tomar el camino hacia el garaje, donde le estaba esperando su familia para celebrar la victoria rojiblanca y su nuevo gol en la Liga.

Otro de los futbolistas que se mostró satisfecho con el trabajo del equipo fue Nacho Méndez. El centrocampista recuperó la titularidad que perdió la semana pasada en Albacete. «La competencia es muy grande en el equipo, pero eso es un punto fuerte para el grupo porque así todos damos lo máximo», comentó el luanquín.

El rojiblanco tuvo que pedir el cambio en la segunda parte, pero explicó que había sido por una sobrecarga: «El campo estaba muy pesado y acabé con los gemelos muy cargados, no podía jugar más». El centrocampista estuvo muy participativo en los primeros minutos del choque. Y él afirma que «me sentí muy cómodo jugando de volante izquierdo con Robin Lod cerca, creo que nos entendimos bien». De una combinación entre el asturiano y el finlandés nació el primer gol de la tarde en El Molinón.

Nacho Méndez también apuntó una de las claves de la victoria. «Creamos menos ocasiones, pero estuvimos más acertados que otros días», subrayó antes de indicar que «no miramos la clasificación porque sino nos volveríamos locos».

También Álvaro Jiménez fue titular ayer. Su juego divide las opiniones de la grada. «Estoy disfrutando minutos y estoy muy contento», destacó. Para él, una de los objetivos del equipo estará en «hacer de El Molinón un fortín». En cuanto a su protagonismo en el campo, Jiménez comentó que «estoy devolviendo la confianza que me ha dado el entrenador con trabajo y actitud».

Uno de los últimos futbolistas en abandonar el vestuario fue Cristian Salvador, el mediocentro destacó la «importancia» de la victoria ante el Alcorcón. «Necesitábamos ganar para coger confianza», concluyó.