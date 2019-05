«Ganaremos los cuatro partidos»

«Mamá, ¿cuándo llegan los jugadores del Sporting?». No dejó nunca de llover este jueves en Pravia. La ciudad asturiana fue ayer puro corazón del Sporting. Decenas de niños y adultos acudieron a la biblioteca municipal, céntrica, pegada al parque Heno, en Pravia. En la planta superior del recinto, en la sala multiusos, tuvo lugar un encuentro humano y cercano, que volvió a confirmar el optimismo con el que vive el vestuario el final de temporada. José Alberto, Dani Martín y Nacho Méndez, fueron los protagonistas de una charla que se prolongó hasta casi la noche, con EL COMERCIO como testigo.

Las risas y el buen rollo no abandonaron nunca el acto, promocionado por el 125 aniversario del colegio San Luis y que contó con la presencia de Pablo García Cuervo, jefe de prensa de la Federación, y de Maximino Martínez, recién nombrado vicepresidente del organismo que tiene en Luis Rubiales su máximo exponente y actual presidente de la federación asturiana.

El momento más simpático y desenfadado del encuentro llegó con las preguntas a los protagonistas, lanzadas por el público asistente. «Mis amigos me dicen que soy un hombre optimista. A veces, incluso demasiado. Pero creo que vamos a ganar los cuatro partidos y entraremos en 'play off'», replicó José Alberto, muy cómodo en todo momento, ante una de ellas.

En la sala de la biblioteca municipal, todos tenían ganas de preguntar, pero el más atrevido de largo fue un niño de 8 años. Jorge Macías, de Muros de Nalón, ataviado con una camiseta rojiblanca y que, por momentos, dejó cuestiones verdaderamente incómodas. «¡Vaya cómo pregunta este!», se escuchó en la boca de un sonriente Nacho Méndez, muy sorprendido ante la agilidad verbal del pequeño.

Encantado con sus jugadores

Sus preguntas a José Alberto, mientras, provocaron los mejores momentos de la tarde: «¿Vas a cambiar a muchos jugadores si subimos a Primera?». «Primero vamos a ganar los partidos que quedan ¿no?», respondía, siempre entre risas, el técnico, antes de mostrar su satisfacción con sus futbolistas: «Estoy encantado con estos jugadores y lo digo muy en serio. Tienen mucho más nivel del que en determinados momentos de la temporada han demostrado. Seguro que si subimos hay pocos cambios».

Al portero gijonés también le cuestionaron por su futuro, con el interrogante de la convocatoria con la Selección Española sub 21. «Todavía no sé qué va a pasar. Ya veremos», explicaba el portero, que a renglón seguido elogió a sus compañeros: «También hay muy buenos porteros en el filial. No habría ningún problema».