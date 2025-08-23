Garitano, a coger el ritmo de Gallego

Con el Ceuta viviendo su primer partido en Segunda División de anfitrión de los últimos 45 años, lo que ha acelerado el pulso social ... de casa hasta anunciar esta tarde el lleno del Alfonso Murube, el Sporting buscará hoy encadenar su segunda victoria consecutiva del despertar de la temporada 2025-2026 en un día con mucha miga. La cartelera anuncia un encuentro con barniz histórico. Hace más de ochenta años que el equipo rojiblanco no disputa un duelo de liga en Ceuta. Con este punto de partida, la cita promete después exigencia por la distinta agenda de unos y otros.

Primero, por las incógnitas que existen sobre la capacidad de aguante que tendrá el nuevo césped, que fue instalado la semana pasada y que recibió hace solo un par de días el visto bueno de la Liga. Y segundo, por el componente físico. Cómo han recuperado y preparado la semana unos y otros. El Ceuta, recién ascendido a Segunda (ya no está en sus filas el gijonés Borja López), debutó el viernes de la semana pasada en la categoría, lo que le otorga margen de sobra para ventilar piernas, bastante más descansadas. El Sporting, por contra, ganó este lunes al Córdoba y llega con apenas cuatro entrenamientos a la cita. El último, ayer por la tarde en Ceuta. Además, el grupo de Garitano añade como extra el kilométrico periplo que acumuló en la previa. Un viaje de 1.000 kilómetros, de algo más de ocho horas, por tierra, aire y mar, con el traslado final (Algeciras-Ceuta) en ferry.

Sin grandes noticias en torno al ansiado Dani Luna durante el largo desplazamiento –posiblemente tampoco hoy–, Garitano y sus muchachos persiguen esta tarde el alargue al triunfo de la primera jornada contra el Córdoba con una segunda victoria consecutiva. El entrenador vasco tiene muy presente que el Sporting del curso pasado, además de ser muy vulnerable en defensa, resultó un equipo muy poco solvente como forastero. Apenas se ganaron cuatro partidos a domicilio en toda la temporada y el último triunfo, cosmético, fue en la jornada de despedida del curso y ante un Racing de Ferrol ya descendido. Últimamente, también le ha costado un mundo al Sporting abrochar dos victorias consecutivas en un inicio de temporada. La última vez que lo logró fue en la campaña 2020-2021, hace cinco años, con David Gallego a los mandos. Hoy, Garitano aspira a coger el ritmo del catalán.

Técnico medido en sus decisiones y conservador en sus planteamientos, aunque con matices como local y visitante, el entrenador vasco sopesa meter mano y realizar algún intercambio de personal. Sin Kevin Vázquez, lesionado, la titularidad de Guille Rosas, que puede ser uno de los nombres propios del final del mercado, parece cantada. También se contempla la entrada en escena de Diego Sánchez, descabalgando de la titularidad a Pablo García. A partir de ahí, la principal duda se orienta hacia el compañero de Álex Corredera. Justin Smith, un futbolista que el Sporting buscó incorporar con énfasis en el mercado, ya está recuperado de sus molestias. En todo caso, le falta ritmo de competición y Nacho Martín completó un partido bastante solvente ante el Córdoba. Más posibilidades de asaltar la titularidad tiene Gaspar.

Entrenamiento en Ceuta

La expedición completó la preparación del choque ayer por la tarde, en la pista de atletismo Loma Margarita, descansando después en el Ulises Hotel Ceuta. Con los futbolistas y los técnicos viajaron también David Guerra, Joaquín –uno de los grandes atractivos para el aficionado local veterano–, Israel Villaseñor y José Riestra, líder deportivo del Grupo Orlegi. También, una diáspora sportinguistas de dos centenares de aficionados, con peñas desplazadas como Sentimiento Rojiblanco La Regence y De Madrid al Cielo.

Contra el sentido del estacazo recibido en la primera jornada en Valladolid (3-0), el Ceuta vive el cruce contra el Sporting como una fiesta deportiva de magnitud. No es para menos. Hace casi medio siglo que no se disfruta de un partido de Segunda en Ceuta y para abrir boca llegará el club gijonés, que no pisa este terreno desde hace 81 años, en la campaña del primer ascenso. Controlado por el televisivo Luhay Amido, concursante en su día de 'Gran Hermano', y dirigido desde el banquillo por el sevillano José Juan Romero, técnico con una dilatada trayectoria en el fútbol andaluz, al Sporting le espera un oponente tan jugón como temerario y terco en su florida idea, asumiendo muchos riesgos, necesitado de gobernar los partidos a través de la posesión de balón desde su patio trasero.

Fue ahí, precisamente, donde se hundió la semana pasada. El Valladolid castigó en la primera jornada con severidad cada pérdida que tuvo en varias zonas comprometidas del campo. Al Sporting le encara hoy con las orejas tiesas por el aviso, pero parece poco probable, según avisan desde Ceuta, que Romero modifique la filosofía pinturera que le ha llevado a Segunda. El técnico y sus futbolistas, donde asoman viejos conocidos de la categoría como Manu Callejo, Bodiger, el exoviedista Carlos Hernández y Juanto Ortuño, entre otros, tienen asumido que será un año de masticar piedra para lograr la salvación. Por eso no hizo un drama de la primera derrota del curso, confiando en resarcirse esta tarde en el estreno ante su afición.