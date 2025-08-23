El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Última sesión.Los futbolistas y el cuerpo técnico del Sporting, reunidos ayer por la tarde en las instalaciones de Loma Margarita de Ceuta. EL FARO DE CEUTA
Sporting de Gijón

Garitano, a coger el ritmo de Gallego

El técnico, que medita cambios en el once, busca la segunda victoria para confirmar el mejor arranque del Sporting en cinco años

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Con el Ceuta viviendo su primer partido en Segunda División de anfitrión de los últimos 45 años, lo que ha acelerado el pulso social ... de casa hasta anunciar esta tarde el lleno del Alfonso Murube, el Sporting buscará hoy encadenar su segunda victoria consecutiva del despertar de la temporada 2025-2026 en un día con mucha miga. La cartelera anuncia un encuentro con barniz histórico. Hace más de ochenta años que el equipo rojiblanco no disputa un duelo de liga en Ceuta. Con este punto de partida, la cita promete después exigencia por la distinta agenda de unos y otros.

