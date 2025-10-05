Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Estoy con la ilusión y con la fuerza igual que cuando llegué» Garitano admite la mala imagen que ofreció su equipo en Castalia y entiende que se hable de su futuro: «Tengo el ánimo de seguir»

Andrés Maese Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 21:48 Comenta Compartir

Una semana después de que Asier Garitano asegurase que su equipo había caído en El Molinón ante el Albacete «por falta de personalidad», el técnico tuvo este domingo que volver a dar la cara tras sumar la quinta derrota consecutiva de la temporada. Lo hizo en medio del debate sobre su continuidad al frente del Sporting de Gijón. Caras largas en la expedición rojiblanca encabezada por el presidente ejecutivo, David Guerra, que estuvo acompañado por Israel Villaseñor y Joaquín Alonso.

«En ningún momento fuimos competitivos en la primera parte», comenzó la comparececnia el preparador enarbolando un tono crítico. «Las cosas no nos fueron a favor porque pudimos empatar en un error de ellos, pero no nos asentamos. No ganamos ningún duelo», subrayó sobre el papel de sus futbolistas en Castalia.

Quiso sacar algún aspecto positivo de la tarde, pero no le duró mucho la argumentación: «La segunda parte la iniciamos mejor, pudimos empatar en una acción de Otero, pero fue la primera vez que noté diferencia con el rival a la hora de competir».

El golpe de ayer fue duro. Quizás incluso definitivo para su futuro. «Me voy decepcionado por cómo perdimos. El nivel de competitividad que demostramos en las primeras jornadas no la tuvimos».

Como suele ser habitual en este tipo de escenarios, se le preguntó por sus sensaciones. «Estoy con fuerza y con ánimo de seguir», apuntó. Para más adelante añadir que «entiendo todo, estoy con la ilusión y con las fuerzas iguales que cuando llegué a Gijón en una situación más difícil que esta».

No cesó Garitano en mostrar su preocupación por lo visto en Castalia. Lo repitió en más de una ocasión. «Estoy preocupado por la primera parte que hicimos. Hablamos de que teníamos que iniciar el partido con contundencia, pero llegamos tarde a todas las situaciones», insistió.

También expresó que además de las cinco derrotas acumuladas, lo que más le inquieta es «cómo perdimos». Y argumentó que «en cada uno de los partidos estuvimos cerca de poder sacar algo positivo. En Castellón las opciones nos las dio el rival, cometió un error y nos metió en el partido, pero no estuvimos bien».

Garitano intentó destacar los puntos fuertes del rival, pero sus argumentos apenas tenían el peso suficiente para mantener su discurso: «El Castellón tiene bastante talento ofensivo, pero cuando no haces una buena primera parte tienes que intentar aguantar. El segundo gol nos hizo mucho daño sobre todo por cómo llegó, aunque reconozco que fue merecido».

Al igual que y sucedió en las derrotas anteriores, Garitano lamentó que «tuvimos dos o tres ocasiones claras», pero acto seguido admitió que «dichas ocasiones no llegaron gracias a nuestro juego».

En cuanto al futuro, el rojiblanco dijo que «tenemos que centrarnos en el día a día para que nos lleve a mejorar. Ahora sobran las palabras, hay que tener hechos porque hablar podemos hablar mucho».

Antes de abandonar la sala de prensa dejó una frase que resume su pensar: «Asumo la total responsabilidad, pero creo en el grupo». El equipo se entrena este mediodía (12 horas) nada más llegar de Castellón para empezar a preparar el partido ante el Racing, una cita que puede marcar el futuro de Asier Garitano.