Garitano: «Si llegamos a 50 puntos, con cuatro jornadas por delante, falsas humildades tampoco, pero hay que llegar»

Javier Barrio Gijón Sábado, 3 de mayo 2025, 15:02 Comenta Compartir

«Tiene una pequeña molestia y ahí tenemos que buscar una alternativa. Ha jugado los tres partidos, pero tenemos futbolistas en la plantilla y decidiremos entre hoy y mañana. Tenemos tiempo para decidir», concedió este mediodía Asier Garitano, confirmando la baja de César Gelabert en la convocatoria del Real Sporting de Gijón para el partido del lunes en Castellón (20.30 horas).

Con el palentino renqueante toda la semana, el entrenador vasco deberá buscar un sustituto en esa posición de enganche, pendiente de ver la reconfiguración final del once. Sí se mostró satisfecho con la vuelta de Gaspar: «Es un chico que lo ha demostrado: tiene piernas, tiene tralla, velocidad, gol y hambre. Su exigencia es grande, la que marca y la que marcamos, y será un jugador muy importante para el Sporting», completó el preparador, quien, no obstante, recordó que «viene de mes y medio sin jugar», añadiendo que es «una alegría para todos» su vuelta.

Por lo demás, Garitano moduló su mensaje sobre los cincuenta puntos, con el Real Sporting de Gijón a una victoria de alcanzarlos, lo que dejó entrever que podría ser una cifra decisiva para la salvación, pese a que consideró hace un par de semanas que la permanencia podría estar a más puntos. «Si llegas a cincuenta puntos, con cuatro jornadas por delante, falsas humildades tampoco, pero hay que llegar a esos puntos», recordó. Luego encareció un poco más el objetivo: «Es partido y medio, quedan cinco jornadas y la dificultad es grande. Se va a hacer duro, pero estamos mejor que hace tres semanas».

Poco después observó que las dos victorias dieron al Sporting un impulso impensable hace tres semanas. «En estos tres partidos nadie pensaba que íbamos a ir a ocho puntos (siete tras la última jornada) y eso a veces es muy bueno y coges algo de aire porque antes del partido de Elda la cosa estaba tensionada, con un poco de pánico», contextualizó.

«Ahora parece que estamos más tranquilos, pero hay que llegar a los cincuenta-cincuenta y algo puntos», machacó. Porque, dijo, «estamos mejor, pero las dinámicas van y vienen y tienes que tomarlo con intensidad». «El equipo es reconocible, pero el Castellón es un gran rival y no podemos regalar, iremos con todo, con la idea de poder ir a Castellón para poder sumar. Lo importante es la versión que demos», remachó.

A Guille Rosas y a Diego, descabalgados del once titular desde su llegada -el segundo jugó un partido desde el inicio-, les dedicó un capítulo aparte. De Guille recordó que en el primer partido fue suplente por «características del rival» y también apuntó sus problemas físicos. Luego comentó que su intención inicial fue meter a todos los jugadores, incluso los que no participaban con Albés, en dinámica: «Era importante ver cómo estaba la plantilla, hacer un análisis y meter a jugadores como Kevin o Cote, puesto que no estábamos muy sobrados. 15 jugadores para ocho jornadas se nos podía hacer muy largo. Creemos que nos van a hacer falta todos».

Concretando en Guille y Diego, el técnico subrayó que «estoy muy contento con los dos, son muy competitivos». Al segundo, eso sí, le vio regresando al lateral, no como central, el papel que ha desempeñado en el último año: «Tiene características para jugar de central y lateral, pero ahora mismo lo veo más como lateral, aunque nos puede ayudar en la otra posición. Pero desde el inicio siempre ha sido un lateral izquierdo».

A Gaspar, de vuelta, también le asignó un cometido, pero, en su caso, continuista. «Sé que puede jugar en cualquiera de las dos bandas, pero lo veo en la izquierda, que creo que es en la que se siente más cómodo, mejor, tiene gol y esa pierna derecha hacia dentro. Es bueno. Lo podemos utilizar en las dos posiciones», declaró el entrenador del Real Sporting de Gijón, quien dedicó otro capítulo aparte a Gelabert: «Para el Sporting es un jugador fundamental que está haciendo una gran temporada, muy competitivo y que entiende las situaciones tácticas muy bien».

Antes de examinar al Castellón, Garitano dio un repaso a la larga semana de entrenamientos que ha tenido el equipo. «Nos ha venido bien para tener más días, 'Chispi' nos ha preparado un cordero de categoría, el miércoles descansamos... Vamos a llegar en muy buenas condiciones, no podemos poner ninguna excusa», enfatizó. La semana que viene, continuó, «tendremos un margen de trabajo más corto, pero hemos utilizado mejor esta».

Del Castellón observó que «tiene una estructura bastante clara» y solicitó a los suyos «estar muy concentrados y no dudar defensivamente». «Intentaremos hacer atrás el partido defensivo que nos gusta y, lo más importante, tratar de contrarrestar y atacar porque es un equipo que puede tener problemas», señaló.

El objetivo, ser un equipo más intenso y contragolpeador que en Cádiz, donde el Real Sporting de Gijón apenas tuvo capacidad de respuesta: «El objetivo y la mentalidad es provocar errores, forzar pérdidas, para atacar. En Cádiz estuvimos ordenados, pero nos costó provocar errores y ganar duelos para atacar más veces. Tuvimos algunas situaciones bastante buenas para ejecutar mejor, pero fue poco». Con este punto de partida, asumió, «tenemos que mejorar respecto al partido anterior para que nos dé y aprovechar las virtudes de este equipo, correr a los espacios».

Garitano trazó un recuerdo de su temporada en Castellón, en la campaña 2009-2010, cuando se tuvo que hacer cargo del equipo a falta de once partidos para el final, con el Castellón en descenso y pocas posibilidades de mantenerse. Pese a todo, Garitano, que comenzó aquel curso como segundo entrenador, explicó que «fue una experiencia muy buena en un momento difícil, con una gran afición».

Pero, a nivel grupal, una temporada «mala», prolongó, «mal gestionada y que la sufrió la afición del Castellón». «Cuando haces las cosas mal, lo normal es descender», dijo. «Pero estoy encantado de haber estado en ese grupo, alguno de aquellos jugadores está en mi cuerpo técnico, y encantado de volver a Castalia», declaró.

Antes de concluir, el entrenador del Real Sporting de Gijón hizo un repaso al parte médico. Dio el visto bueno a la disponibilidad de Pablo García y anticipó que Dotor estará ya la semana que viene, reincorporándose al grupo para estar a disposición, posiblemente, para La Rosaleda, aunque no cerró la puerta a que esté ante el Dépor. «Estará la semana que viene en esas condiciones para entrar en el grupo y es posible que nos pueda echar una mano en el partido del Deportivo o, si no, en los otros tres», dijo. De Curbelo, completó, «andará por ahí cerca, aunque no es la misma posición, pero espero que los dos vayan a estar para los tres o cuatro últimos partidos».

Temas

Sporting de Gijón