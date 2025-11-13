A sus 25 años, Gaspar Campos (Gijón, 2000) es ya uno de los pesos pesados de la primera plantilla del Sporting. 160 encuentros ... vistiendo la elástica rojiblanca avalan al canterano, elevado a la categoría de tercer capitán en esta campaña y que el próximo jueves recibirá, de manos de David Villa, el Premio Quini que lo acredita como máximo goleador asturiano de Segunda la temporada anterior.

–La semana que viene le entregarán un premio que lleva el nombre de Quini. A usted su fallecimiento le pilla en edad juvenil... ¿Qué recuerdos personales guarda de 'El Brujo'?

–Casi te diría que mis recuerdos son de mi etapa en benjamines y alevines, que en Mareo nos lo encontrábamos en la entrada y era muy cariñoso con los niños. Con 17 o 18 años es verdad que todavía no estaba en dinámica del primer equipo.

–Recibe este galardón por sus cuatro goles el curso pasado. ¿Qué balance hace?

–No era el objetivo, pero fue una temporada en la que las circunstancias hicieron que me perdiese muchos partidos. Fue irregular, en lo colectivo y en lo personal. Sobre todo porque venía de marcar siete con el Burgos y diez el año que hacemos 'play off'.

–¿En qué momento se encuentra Gaspar Campos como futbolista? Con 25 años, joven, y a la vez ya asentado en el equipo.

–Cada vez menos joven (se ríe). 25 años, sí, pero ya ves cada vez a más chavales con 20, o a Nico Riestra que tiene 18. Por encima de todo soy mucho más maduro que el Gaspar que debuta. También me siento mucho más responsabilizado con lo que es representar al Sporting por el hecho de llevar muchas veces el brazalete. Estoy en un momento muy feliz y diría que me encuentro muy bien. El año pasado sí que pasé momentos jodidos por lesiones y no encontrándome a gusto en el campo. Creo que se vio. Pero ahora me encuentro muy feliz, en casa y representando a mi club de toda la vida.

–¿Cómo ve la temporada, tanto en el plano colectivo como personal?

–Tenemos en el vestuario una relación muy buena, el día a día es espectacular y creo que se nota también. En lo personal estoy rindiendo bien, llevo dos goles y espero meter muchos más. Es verdad que en pretemporada me perdí alguna semana por unas molestias en la espalda y ahora tres partidos por el pectoral. Pero confío mucho en mí y en el equipo para lo que queda de temporada.

–Tercer capitán y único formado en Mareo. Mayor responsabilidad si cabe...

–Sí, el año pasado era cuarto capitán y me lo tomé como un aprendizaje. Es un orgullo llevar el brazalete y representar al Sporting siendo de la casa. Por otra parte, es verdad que tiene una responsabilidad que intento cuidar. El Sporting representa unos valores y tienen que ser los mejores.

–Hablaba Nacho Méndez, precisamente, que cuando eres de casa las derrotas duelen más, si cabe.

–Lo dije hace poco, es jodido porque además hay gente que piensa que no nos importa y eso te duele el doble. Te puedo asegurar que cuando las cosas no salen nos vamos todos muy dolidos. Los de casa igual un poco más por ser tu club, pero cuando escuchas cosas como que no mereces esa camiseta... Duele mucho. Al final tienes a tu familia en la grada. También al revés, cuando ganas y las cosas van bien es la hostia.

–¿Se aprende a gestionar esas emociones?

–Sí, claro. Yo los dos primeros años sufría el triple. Hacer un mal partido era estar hundido y me costaba recuperar la confianza. Me voy al Burgos por eso, de hecho.

–Se me viene a la mente una roja directa en uno de sus primeros partidos en casa, el primer año de Gallego, contra el Girona.

–Sí, lo pasé muy mal. Lo recuerdo con cariño porque estaba empezando, pero son momentos jodidos. Y eso que de aquella no había público. Eso que se dice que la experiencia es un grado en el fútbol es así. Ahora me siento mucho más maduro y responsable que cuando empecé. No hay comparación.

–Con la baja de Otero, la aportación de los goleadores de segunda línea se antoja fundamental, ¿no?

–Sí, es en lo que me enfoco. El año en Burgos era una faceta que tenía la motivación de explotar. En categorías inferiores siempre destaqué por mi capacidad goleadora. Un extremo tiene que meter goles y dar asistencias. Tengo buen tiro, llegada y también es eso. Ahora sin Otero tenemos que dar un paso adelante los demás. 'Duba' está increíble, 'Gela' tiene unos números muy buenos y ahora me toca a mí dar ese plus también.

–¿Ha cambiado su rol con la llegada de Borja Jiménez? Por ejemplo, en la segunda mitad del encuentro en Valladolid llamó la atención verle ubicado de carrilero izquierdo.

–Cada partido es un mundo. Ese en concreto estábamos sufriendo mucho por la banda en la que atacaban con Peter Federico. En aquella primera parte había estado muy incómodo, ajustamos en el descanso y salí de carrilero. Me encontré a gusto. Es verdad que jugando ahí tengo menos llegada, pero me adapto a lo que me pida el míster. En otros seré extremo, en otros mediapunta. Me adapto, lo dicho.

–Cayó lesionado en el partido ante el Zaragoza y se perdió los dos últimos duelos ante Las Palmas y Mirandés. ¿Cómo llega al partido de este domingo ante el Eibar?

–Llego bien. La semana pasada lo intenté un par de días, pero no estaba al cien por cien. No podía chocar y era ridículo que jugase porque al mínimo contacto sabía que estaba fuera. Era casi jugar con uno menos en ciertas situaciones y preferimos no arriesgar. Esta semana llevo todos los entrenamientos y confío en estar disponible el domingo.

–Tres victorias seguidas, cinco derrotas, tres victorias... Más que una temporada parece una montaña rusa lo de este curso. ¿Falta un término medio, no?

–Totalmente. Esas cinco derrotas nos hicieron mucho daño. Si de esa racha empatas al menos dos partidos todo se vería de otra manera. Estamos en esa búsqueda de la regularidad y ahora que venimos de una derrota sabemos que es importante cortarlo el domingo y retomar una buena racha como la que tuvimos en los primeros partidos de Borja.

–En un equipo como el Sporting cuesta asumir otro discurso distinto al del ascenso. ¿Es una presión extra?

–Es normal en equipos históricos como el Sporting, o mira el Zaragoza... Pero es que el objetivo no puede ser otro que ascender a Primera. No hace falta verbalizarlo. El objetivo tiene que ser ese. Luego, si a mitad de temporada te ves que no te da y que hay que pelear por otra cosa, lo asumes. Pero en la jornada 13 a lo que debe aspirar un equipo como el Sporting tiene que ser mirar hacia arriba e intentar ascender, aunque no se diga. Es a lo que te lleva la afición y el estadio cada domingo. Son condicionantes de Primera División.

–¿De puertas hacia dentro se habla de ascenso también o prefieren ser cautos?

–Lo tenemos en la cabeza, la verdad. Nos repetimos mucho lo de que vamos a ascender y no lo decimos en broma, estamos convencidos de ello. Tenemos un buen equipo, el cuerpo técnico nos está ayudando y siento que desde que llegó Borja hemos recuperado esa comunión con la afición.

El desplome del año pasado

–Cuesta creer lo rápido que cambia todo. Del funeral frente a Albacete a los ambientes contra Zaragoza o Las Palmas...

–Por eso digo, que desde que llegó Borja notamos ese Molinón que aprieta, que quiere que vayamos hacia delante y que seamos verticales.

–¿Qué tecla ha tocado el nuevo míster para cortar esa racha tan de golpe?

–No sé encontrarle la explicación. Con Garitano personalmente también me encontraba bien, pero al final los resultados son lo principal. Borja ha llegado con una ilusión tremenda. Tiene ese ascenso con el Leganés, viene de entrenar a Primera. Conoce cómo es la Segunda y nos transmite muy bien en ese día a día y los estados de los partidos. Creo que se está viendo reflejado.

–¿Y lo del curso pasado? Primera mitad casi de ascenso directo y, en abril, yendo a Elda a un duelo directo por la salvación...

–Fue una pena porque veníamos de jugar 'play off' la temporada anterior. A nivel personal, junto al año en Burgos, había sido mi mejor año. Se cambió a mucha plantilla ese verano cuando veníamos de hacer una temporada buenísima. La afición estaba contenta con el equipo y el entrenador. Esos cambios quizá nos descolocaron un poco.

–Aun así empezaron bien. El desplome llegó en diciembre.

–Empezamos bien, luego nos caímos y no sé explicar el motivo. Es fútbol. Como no te levantes cuando viene una mala racha te hunde. Al final, con todo, maquillamos un poco el último tramo desde que llega Asier y terminamos decimoprimeros, que no es lo mismo que acabar el decimosexto. Pero desde luego no era lo que queríamos.

–Lleva en el Sporting más de media vida.

–Yo justo llegué en 2008, sí.

–Un ascenso como 'guaje', otro ya en edad cadete. Le queda el tercero, de jugador y capitán. ¿Es su sueño?

–El primer sueño era debutar. Lo conseguí. Llevo muchos partidos ya y evidentemente que ahora es uno de los objetivos que me quedan. Lo que viví como aficionado y jugador de la cantera en aquel ascenso de 2015 fue increíble, con la celebración en el Ayuntamiento. Vivirlo de jugador tiene que ser...

–Esta semana acudió a la entrega de las insignias a los socios de honor del Sporting. A ellos siempre se les pregunta por sus mejores recuerdos como aficionados, ¿cuál es el suyo?

–Como aficionado es lo que decía, el partido contra el Betis de 2015. Ese ascenso, que lo viví en la pantalla gigante instalada junto a la estatua de Pelayo. También me quedaría con la permanencia del año siguiente, contra el Villarreal, que lo pude vivir desde el campo.

–¿Y como jugador?

–Jugar un 'play off' y todo lo que conlleva. Recuerdo los recibimientos que tuvimos aquel año en cada partido en casa... Estuvimos cerca de pasar a aquella final, que además hubiese sido contra el Oviedo.

–¿Qué le genera ver al Oviedo en Primera? ¿Indiferencia, envidia deportiva...?

–Claro que da envidia. Nosotros queremos estar también ahí y creo que nos da ese plus de motivación. Ellos ascendieron merecidamente. Hicieron dos años seguidos de 'play off'. Queremos hacer lo mismo y ojalá el año que viene estemos en Primera también.

Mareo y el reto de goles

–Precisamente, a pesar de su ascenso, el fútbol asturiano parece un poco huérfano en la élite, ¿no?

–Hemos tenido a Cazorla, Villa y Mata, que son campeones de todo. Pero son unos niveles de jugadores en Asturias que ahora no tenemos, son otra galaxia y es la realidad. En Primera tenemos a Diego López, Pedro Díaz, Gragera que estaba en el Espanyol aunque ahora esté en el Dépor...

–¿Sigue siendo el Sporting un equipo de cantera?

–Sí, el ascenso de 2015 es lo más representativo que tenemos pero por ejemplo el año del 'play off' también éramos bastantes: Pablo, Diego, Guille, Cote, Queipo, Nacho Martín, Méndez, Christian Joel, Rivera, yo... No es habitual ver a tantos canteranos. Tenemos razones para confiar en Mareo. Nosotros cuantos más canteranos puedan subir, encantados.

–¿Qué objetivos se marca en el plano personal este año? ¿Superar los diez goles?

–Vamos a dejarlo por ahora en superar los siete del año en Burgos. Y, sobre todo, regularidad. Más que en números, en juego. Que las lesiones no me impidan jugar. Creo que es la temporada en la que mejor sensaciones estoy teniendo.

–¿Las lesiones son lo peor del fútbol?

–Sin duda. Y yo no he tenido ninguna especialmente grave y toco madera, pero al final el año pasado tuve tres lesiones musculares que me dejaron varios partidos fuera.